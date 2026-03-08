Znane Slovenke ob 8. marcu: Danes praznujemo našo vztrajnost, pogum in neverjetno moč (FOTO)

Današnji dan je v približno stotih državah po svetu namenjen ženskam. Pravzaprav temu, da se spomnimo na leta 1917, ko so se začeli protesti v takratnem Petrogradu, mestu, ki se danes imenuje Sankt Peterburg, iz katerih je nastala komunistična oktobrska revolucija, poleg tega pa je bil prav na 8. marec 1857 v New Yorku in drugih ameriških mestih shod žensk, predvsem delavk v tekstilni industriji, ki so med prvimi zahtevale volilno pravico. To so si ženske tudi izborile, skupaj z več socialnimi, ekonomskimi in drugimi pravicami, ki so jih približale moškim, še vedno pa ni prišel dan, ko bo se vrzel med spoloma povsem izničila. Ženske so večinoma za isto delo plačane manj kot njihovi moški kolegi, doma pa jih čakajo še gospodinjska opravila in skrb za otroke, ki so kljub vedno večji pomoči moški večinoma še vedno skrb žensk. Kljub temu pa je današnji dan razlog za praznovanje, če že ne za praznovanje popolne enakopravnosti spolov pa vsaj moči, ki jo v sebi nosijo ženske. Na družabnih omrežjih se je tako oglasilo ogromno znanih Slovenk, ki rojakinjam želijo, da bi ob današnjem dnevu žena slavile - svojo moč, ženskost, milino, predanost ... predvsem pa sebe.

»Danes praznujmo to, kar smo! Našo milino, mehkobo in rahločutnost. Našo toplino, intuicijo in sposobnost, da čutimo globoko. Praznujmo tudi našo vztrajnost, pogum in neverjetno moč, ki jo nosimo v sebi. Biti ženska pomeni nositi v sebi nežnost in moč hkrati. Pomeni znati ljubiti, ustvarjati, podpirati in znova vstati. Naj bo to dan, ko se spomnimo, kako dragocene smo - vsaka na svoj način. Sebi in svetu okoli nas,« je denimo zapisala glasbenica Saša Lendero.

Njena stanovska kolegica Manca Špik pa je dodala: »Drage dame! Pojdite do ogledala, se poglejte vanj in si recite, da ste dovolj, da si zaslužite in da ste vredne! Bodite srčne in delujte tako, da lahko vsakomur pogledate v oči!« »Zapomnite si, da ste čudovite točno takšne, kot ste,« pa je ob fotografije, na katerih pozira s svojo čudovito in mladostno mamo zapisala vplivnica Anja Širovnik.

Nekdanja pevka, zdaj pa uspešna podjetnica in modna ikona Hajdi Korošec Jazbinšek pa je svoj zapis začela takole: »Pravijo, da smo ženske preveč. Preveč čustvene. Preveč glasne. Preveč ambiciozne. Če pokažemo čustva, smo dramatične. Če povemo svoje mnenje, smo preglasne. Če sanjamo o enakih priložnostih, pravijo, da sanjamo preveč.« Kljub temu Hajdi verjame, da so ženske močne in predvsem pogumne: »Ampak ženska, ki na svet prinese otroka - to zmore samo ona. Ženska, ki potem vstane naslednji dan in nadaljuje. Ženska, ki skrbi za družino, organizira vsakdan in ob tem še vedno gradi svojo pot. Ženska, ki vodi ekipo, podjetje ali svojo idejo. Ki verjame vase, tudi takrat, ko ni lahko. Če je to 'noro', potem naj bo. Ker včasih ravno ta 'norost' pomeni pogum.« »Drage moje, nikoli ne smemo pozabiti, kako izjemne smo,« pa je kratko in jedrnato rojakinje opomnila Natalija Verboten.