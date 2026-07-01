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SKRIVNOST LEPE KOŽE

Znane Slovenke razkrivajo svojo lepotno filozofijo: »Moj obraz je moje orodje« (FOTO)

Na dogodku medicinsko-estetskega centra Crystal so spregovorile o negi kože, naravni lepoti in pomenu strokovnega pristopa.
Tanja Ribič verjame, da je naraven videz vedno v modi. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Tanja Ribič verjame, da je naraven videz vedno v modi. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Znane Slovenke prisegajo na nego, prilagojeno potrebam kože. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Znane Slovenke prisegajo na nego, prilagojeno potrebam kože. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Aleksandra Balmazović v družbi Ivana Simiča. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Aleksandra Balmazović v družbi Ivana Simiča. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Dogodek The Golden Hour Event je privabil številne obiskovalce. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Dogodek The Golden Hour Event je privabil številne obiskovalce. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Tanja Ribič verjame, da je naraven videz vedno v modi. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Znane Slovenke prisegajo na nego, prilagojeno potrebam kože. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Aleksandra Balmazović v družbi Ivana Simiča. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Dogodek The Golden Hour Event je privabil številne obiskovalce. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Danica Lovenjak
 1. 7. 2026 | 16:15
3:01
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Popolna koža danes ni več glavni lepotni ideal. V ospredje vse bolj stopajo zdrav, spočit in naraven videz ter celostna skrb za dobro počutje. Prav na tej filozofiji že tri leta temelji delovanje medicinsko-estetskega centra Crystal, kjer so na dogodku The Golden Hour Event znova predstavili sodobne pristope k negi kože in individualizirani estetski obravnavi.

V prijetnem ambientu centra so se zbrali številni obiskovalci in znani obrazi, ki so želeli spoznati najnovejše trende na področju estetike. Dogodek je ponudil brezplačne strokovne posvete, napredno analizo kože in individualna priporočila, prilagojena potrebam vsakega posameznika. Organizatorji so ob tem poudarili, da univerzalnih rešitev ni, saj ima vsaka koža svoje značilnosti in zahteva premišljen pristop. Veliko zanimanja so pritegnile tudi predstavitve laserskih posegov z napravo Fotona, ki omogoča učinkovito odpravljanje različnih kožnih nepravilnosti brez invazivnih posegov in dolgotrajnega okrevanja. Kljub napredni tehnologiji pa osrednje sporočilo večera ni bilo povezano z napravami, temveč z razumevanjem kože kot odraza našega življenjskega sloga, navad in splošnega zdravstvenega stanja.

Znane Slovenke prisegajo na nego, prilagojeno potrebam kože. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Znane Slovenke prisegajo na nego, prilagojeno potrebam kože. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Notranje ravnovesje se odraža tudi navzven 

Svoje poglede na nego kože so delile tudi številne znane Slovenke. Igralka Tanja Ribič je poudarila, da je njen obraz pomemben del njenega poklica: »Moj obraz je moje orodje, zato skušam, kolikor se da, držati ročno zavoro času.« Pevka Anja Rupel meni, da so spremembe na koži neizogiben del življenja, vendar jih sodobna estetika lahko uspešno omili. Voditeljica in šansonjerka Ana Maria Mitić je poudarila pomen strokovne obravnave, saj je njena koža zaradi narave dela pogosto dodatno obremenjena. Pevka Regina Kogoj je poudarila, da lepota zanjo ni popolnost, temveč dobro počutje v lastni koži, medtem ko igralka Aleksandra Balmazović verjame, da se notranje ravnovesje vedno odraža tudi navzven.

Dogodek The Golden Hour Event je privabil številne obiskovalce. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Dogodek The Golden Hour Event je privabil številne obiskovalce. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

V centru Crystal s pomočjo napredne diagnostike najprej natančno ocenijo stanje kože, nato pa pripravijo dolgoročni načrt nege, ki lahko vključuje vse od neinvazivnih liftingov do regenerativnih tretmajev za spodbujanje naravne tvorbe kolagena. Kot poudarja direktor centra Gal Simič, je ključ do svežega videza predvsem kakovost kože. Ko je ta dobro hidrirana, čvrsta in sijoča, je tudi celoten videz bolj spočit, zdrav in mladosten. Po treh letih delovanja Crystal ostaja zvest svoji viziji, da lepota ni hitra rešitev ali trenutni trend, temveč dolgoročen proces, ki temelji na strokovnosti, individualnem pristopu in skrbi za naravno ravnovesje kože. Prav zaradi takšne filozofije se številne stranke v center vedno znova vračajo.

Aleksandra Balmazović v družbi Ivana Simiča. FOTO: Mateja Jordović Potočnik
Aleksandra Balmazović v družbi Ivana Simiča. FOTO: Mateja Jordović Potočnik

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