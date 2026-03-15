Znane so ocene, koliko preživnine bo moral Luka Dončić mesečno plačevati svoji nekdanji zaročenki

Po neuradnih informacijah, ki se že širijo po tujih medijih, naj bi Goltesova zahtevala precej visok znesek preživnine. Nekateri viri omenjajo, da bi izplačila lahko presegla 300.000 evrov na mesec, vendar ti podatki seveda še niso uradni.

Ameriška ali slovenska zakonodaja?

Končni znesek preživnine bo odvisen predvsem od tega, kje bo potekal sodni postopek. Zakonodaji v Združenih državah Amerike in Sloveniji se namreč precej razlikujeta. Posebnost primera je tudi ta, da otroci trenutno živijo v Sloveniji, ki je domovina obeh staršev. Če bi se primer obravnaval v ameriški zvezni državi Kalifornija, kjer trenutno biva Dončić, bi veljala kalifornijska pravila za določanje preživnine.

Tam sodišča upoštevajo več dejavnikov: prihodke obeh staršev, čas, ki ga vsak preživi z otroki, stroške varstva in zdravstvenega zavarovanja ter življenjski standard staršev. Ker Dončić po ocenah letno zasluži več kot 40 milijonov evrov, strokovnjaki ocenjujejo, da bi pri tako visokih prihodkih in dveh otrocih preživnina lahko znašala približno 10 do 20 odstotkov mesečnega neto dohodka. Po grobih izračunih bi to pomenilo med 200.000 in 600.000 evrov na mesec. Kljub temu kalifornijska sodišča v primerih izjemno visokih prihodkov včasih prilagodijo izračun, poleg tega pa številni znani posamezniki spor rešijo z zasebnim dogovorom, brez stroge uporabe zakonske formule.

V Sloveniji bi bil znesek precej nižji

Če bo postopek potekal v Sloveniji, bo rezultat najverjetneje precej drugačen. Slovensko družinsko pravo se namreč osredotoča predvsem na dejanske potrebe otrok. Pri tem sodišča upoštevajo stroške bivanja, izobraževanja, zdravstvene oskrbe in vsakodnevne skrbi za otroke ter finančni položaj obeh staršev. Za razliko od nekaterih ameriških zveznih držav v Sloveniji ne obstaja stroga odstotkovna formula, temveč je poudarek na razumnih potrebah otrok in ne nujno na ohranjanju življenjskega standarda premožnejšega starša.

V takšnih primerih so mesečni zneski običajno nižji kot v odmevnih ameriških sporih, vendar lahko glede na Dončićeve prihodke še vedno dosežejo zelo visoke številke. Po grobih ocenah bi se lahko gibali med približno 20.000 in 100.000 evri na mesec, odvisno od tega, kako bi sodišče ocenilo življenjski slog otrok, stroške šolanja, bivanja in morebitnih mednarodnih potovanj.

Veliko zvezdnikov se raje odloči za zasebno poravnavo namesto dolgotrajnih sodnih postopkov. Takšni dogovori pogosto vključujejo mesečna izplačila, zagotovitev stanovanja, financiranje izobraževanja, kritje potnih stroškov ter posebne sklade za otroke. Finančne podrobnosti teh dogovorov običajno ostanejo zaupne, zato javnost natančnih zneskov pogosto nikoli ne izve.