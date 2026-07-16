Znanega Slovenca prav na rojstni dan doletel neprijeten medicinski poseg

Iztok Gartner je dopolnil 52 let in zdi se, da preživlja eno najlepših obdobij svojega življenja. Filmski kritik, voditelj in komentator je srečno zaljubljen in ljubljen, saj je z ženo Moniko sklenil zakonsko zvezo in skupaj uživata v vsakdanjih trenutkih. Ob njegovem rojstnem dnevu mu je Monika na Facebooku namenila ganljivo voščilo in ob skupni fotografiji zapisala: »Danes praznuje moj dragi ... Iztok, vse najlepše ti želim, ostani točno tak kot si – meni najboljši. Tvoja žena Monika.«

Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke prijateljev, sodelavcev in znanih Slovencev. Gartner je skozi leta marsikoga pustil brez besed s svojim neposrednim in ostrim jezikom, a mu ob osebnem prazniku lepih želja ni manjkalo. Tudi sam ne skriva, da mu podpora najbližjih pomeni veliko. Prav zato rojstni dan letos praznuje z nasmehom na obrazu.

Na rojstni dan poseg, ki ga ni ravno vesel

Čeprav praznuje, ga čaka tudi nekaj, česar se, kot priznava, kar malo boji. V novem ŠOKkastu, ki bo izšel prihodnji teden, je razkril, da bo imel prav na rojstni dan poseg odstranitve kurjega očesa. Gre za manjši poseg, a Iztok je brez olepševanja priznal, da mu ob misli nanj ni vseeno.

Prav takšne iskrene izpovedi so zaznamovale tudi celoten pogovor, v katerem ni skrival niti svojih strahov niti osebnih občutkov. Med snemanjem je večkrat dokazal, da zna biti poleg provokativnega komentatorja tudi zelo odprt sogovornik. S svojo značilno neposrednostjo je razkril marsikatero podrobnost, ki je javnost o njem doslej ni poznala. Pogovor tako ponuja precej drugačen vpogled v človeka, ki ga gledalci največkrat spremljajo zaradi njegovih ostrih komentarjev.

Spregovoril je tudi o trenutku, ko je njegovo življenje viselo na nitki

V ŠOKkastu se je Gartner dotaknil tudi precej težjih življenjskih tem. Spomnil se je leta 2019, ko je njegovo življenje viselo na nitki in se je moral soočiti z izjemno zahtevnim obdobjem. Odkrito je spregovoril tudi o svoji dolgoletni medijski poti, vzponih in padcih ter o tem, kako danes gleda na svojo kariero. Brez zadržkov je razmišljal tudi o ljubezni do spolnosti v vseh njenih oblikah, temi, o kateri se marsikdo ne upa govoriti tako odkrito. Prav iskrenost in pripravljenost spregovoriti tudi o najbolj osebnih trenutkih sta pogovor naredili še posebej zanimiv. Gledalci bodo tako prihodnji teden spoznali Gartnerja, kakršnega doslej morda še niso poznali. Nova epizoda ŠOKkasta obljublja veliko smeha, presenetljivih razkritij in iskrenih življenjskih zgodb. Več pa v ponedeljek.