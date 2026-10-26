Znanemu Slovencu življenje ne prizanaša: izgubil moža in prebolel raka, zdaj ga je doletelo še to (FOTO)

Žigi Puconji, ki ga je širša javnost spoznala, ko je pred leti sodeloval v resničnostnem šovu Big Brother, življenje je prizanaša. Strastni morjeplovec, ki je kar 11 let delal na križarkah in tako preplul dobršen del sveta, se je tako že trikrat boril z rakom, najprej ga doletela diagnoza raka na testisih, leta pozneje pa je zbolel še za rakom na črevesju, ki se je pozneje vrnil. Bolezen je po težkih in dolgotrajnih bojih vsakič premagal, še vedno pa se Žiga, ki je pred leti postal tudi vdovec, bori z depresijo. Huda bolezen, ki je marsikje še vedno stigmatizirana, življenje tistih, ki za njo trpijo, povsem obrne na glavo ter odvzame vsakršno veselje, zato je pogosto že samo vstati iz postelje izjemno težko.

Dejavniki tveganja za razvoj depresije: depresija v preteklosti ali družinsko pojavljanje depresije,

slabo zdravstveno stanje (na primer po možganski ali srčni kapi),

vdovstvo,

izguba partnerja,

osebnostne težave,

osamitev,

pomanjkanje samozavesti,

pri starejših tudi spremembe zdravstvenega stanja ali življenjskih okoliščin, na primer ko dom prepustijo naslednikom.

Zanjo je namreč značilna »prodorna in vztrajna potlačenost, ko jo spremljata nizka samozavest in izguba zanimanja oziroma veselja do sicer prijetnih dejavnosti«. Tistim, ki se z njo niso nikoli borili, depresija prizadene okrog osem do deset odstotkov ljudi, je bolezen težko razumeti in pogosto menijo, da bodo pomagale že spodbudne besede. A temu še zdaleč ni tako in dobro misleči posamezniki lahko s tovrstnimi motivacijskimi »nasveti« naredijo več škod kot koristi. Žiga Puconja se je tako odločil, da s sledilci deli del sebe in svoje izkušnje, da bi tako morda pomagal komu, ki prestaja enako kot on, da bi ljudje razumeli, da depresija ne izbira, da ne prizadene le šibkih ljudi.

»Veste, kaj je najhuje pri depresiji? Da svet okoli tebe teče naprej, ljudje se smejijo, načrtujejo jutrišnji dan, živijo svoja življenja, ti pa se nekega jutra zbudiš in ugotoviš, da ti je postalo težko celo tisto, kar je bilo nekoč tako preprosto – biti ti. V zadnjem obdobju spoznavam del sebe, ki ga nikoli nisem želel spoznati, in čeprav sem v življenju prestal že marsikaj, me nič ni zares pripravilo na občutek, ko imaš okoli sebe ljudi, ki jih imaš neizmerno rad, pa se kljub temu v sebi počutiš tako strašansko osamljenega,« je iskreni zapis začel Žiga in priznal, da ga najbolj boli spoznanje, »da sem lahko človek, ki je znal nasmejati celo sobo ljudi, danes pa včasih komaj najdem razlog, da bi se nasmehnil samemu sebi«.

Simptomi depresije: utrujenost,

motnje spanja,

zaskrbljenost,

jokavost,

žalost, obupavanje, potrtost in črnogledost,

izguba naklonjenosti do sebe in drugih,

občutek nesposobnosti, nevrednosti, celo samozaničevanja,

izguba spolnega poželenja,

izguba samospoštovanja in samozavesti,

motnje apetita (običajno izguba),

otopelost, nerednost in brezbrižnost,

nespečnost ali dolga obdobja spanja, ki pomenijo beg pred težavami,

zgodnje zbujanje - značilno med drugo in četrto uro,

prepričanje, da se je vse zarotilo proti vam, preganjavica, razmišljanje o smrti in celo samomoru.

»In veste, česa si želim? Da bi končno nehali verjeti, da je depresija nekaj, kar se dogaja samo šibkim ljudem, ker včasih doleti prav tiste, ki so bili predolgo močni za vse druge in so nekje na poti pozabili, da smejo tudi sami kdaj reči, da ne zmorejo,« je opozoril in pojasnil še, da se za zapis ni odločil, da bi se komu smilil, ampak da bi morda pomagal komu, ki se počuti enako: »Pišem, ker vem, da je med vami nekdo, ki bo nocoj odložil telefon, ugasnil luč in v tišini svojega doma občutil nekaj zelo podobnega. Nekdo, ki se čez dan smeji, zvečer pa ne ve, komu bi sploh povedal, kako zelo mu je težko. In če si to ti, bi te najraje objel. Brez vprašanj, brez nasvetov in brez tistega večnega ’saj bo bolje’. Samo objel, ker včasih človek ne potrebuje odgovorov, ampak občutek, da mu ni treba vsega nositi samemu.« Danes ne vem, kdaj bom spet povsem takšen, kot sem bil, je še priznal in dodal: »Vem pa, da se zaradi tega ne želim več sramovati.«