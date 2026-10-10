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TRAJA ŽE VEČ KOT TRI LETA

Znani mariborski poslovnež in njegova žena Anita še vedno nista ločena

Tudi delitev milijonskega premoženja še ni končana.
Marko in Anita Kolbl FOTO: MEDIASPEED.NET
Marko in Anita Kolbl FOTO: MEDIASPEED.NET
N. S.
 10. 10. 2026 | 13:10
1:36
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Čeprav sodni postopek traja že več kot tri leta, se direktor Europlakata ter ustanovitelj in lastnik radijskih postaj Radio Center in Rock Radio Marko Kolbl in njegova žena Anita uradno, vsaj na papirju, še vedno nista razšla. Tudi delitev premoženja po javno dostopnih podatkih še ni zaključena.

Ko je odjeknila novica, da se znani mariborski poslovnež ločuje, je največ pozornosti pritegnil razmeroma nizek znesek – 1,2 milijona evrov premoženja, o katerem naj bi odločalo sodišče. Marko Kolbl se je namreč v preteklosti že uvrstil na Managerjevo lestvico 100 najbogatejših Slovencev, kar priča o obsegu njegovega poslovnega premoženja in položaju, ki si ga je skozi leta ustvaril v slovenskem gospodarstvu. Njegovo poslovno omrežje je povezano z več družbami, med drugim z Global K in Kolmar. V obeh je po javno dostopnih poslovnih podatkih direktor in 99-odstotni lastnik, medtem ko ima preostali enoodstotni delež Matej Boltauzer, ki ga javnost pozna predvsem iz košarkarskih krogov, aprila 2024 pa je odmeval incident na beograjskem letališču, povezan z domnevno krajo parfuma. Posledice so bile resne, saj ga je Evroliga suspendirala. Medtem ko se sodni postopek še vedno vleče, pa naj bi si Marko Kolbl zasebno življenje že uredil na novo. Po naših informacijah naj bi srečo našel v objemu Ljubljančanke, ki ima za seboj prav tako eno ločitev.

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