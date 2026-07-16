Znani nazdravili poletju: veliko pozornosti pritegnila imitatorska umetnica v vlogi Melanie Trump (FOTO)

Na vrtu Lili Novy v središču Ljubljane se je odvil ekskluzivni Cviček Spritz Summer Party, ki je združil znane Slovence, predstavnike vinske stroke in ljubitelje druženja ob poletnih okusih. Dogodek, ki sta ga gostili baletna prvakinja Ana Klašnja in novinarka ter sommelierka Danica Lovenjak, je predstavil sodobno različico ene najbolj prepoznavnih slovenskih vinskih zgodb – cvička.

V sproščenem poletnem vzdušju so se zbrali številni znani obrazi iz sveta kulture, glasbe, televizije in športa. Med gosti so bili Nuška Drašček, Jernej Kuntner, Regina Kogoj, Franci Kek, Sašo Đukić, Klara Eva Kukovič, Miki Vlahovič, Matjaž Kumelj, Gaia Višnar, Sanja Macur, Lukas Zuschlag, Rene Mlekuž in Mirko Mayer. Veliko pozornosti je pritegnila tudi imitatorska umetnica Sandra Antić, ki je v vlogi Melanie Trump z izbranim humorjem in prepoznavnim slogom zabavala zbrane.

Dogodek sta organizirala Klet Krško in DRINX z namenom predstavitve Cviček Spritza kot sodobnega aperitiva za novo generacijo ljubiteljev vina. Obiskovalce so popeljali skozi zgodbo cvička, pripravili barmanski šov in tekmovanje v pripravi najboljšega koktajla. »Poletje se vedno začne z občutkom – tistim, ko se čas za trenutek upočasni in se vse zdi lahkotnejše. Cviček Spritz je zame prav to: preprost, iskren užitek, ki povezuje ljudi in ustvarja prostor za sproščene pogovore,« je povedala Danica Lovenjak. Dodala je, da so želeli s projektom tradicijo cvička približati sodobnemu načinu druženja. »Aperitivi postajajo nova kultura druženja. Cviček Spritz je svež, lahek, igriv in sodoben ter združuje tradicijo slovenskega cvička z urbanim načinom življenja,« je dejala Ana Klašnja.

Franci Kek in Sašo Đukić.

Gostje so uživali v sproščenem poletnem vzdušju.

Jernej Kuntner ni skrival dobre volje.

Gostiteljici večera Ana Klašnja in Danica Lovenjak

Za kulinarično spremljavo je poskrbela Gostilna Janc, sladke dobrote pa je pripravil priznani chef Mojmir Šiftar, ki je z izbranimi sladicami dopolnil poletno vinsko zgodbo. Direktor in enolog Kleti Krško Jure Grubar je poudaril, da želijo skoraj stoletno tradicijo približati tudi mlajšim generacijam. »Odziv Ljubljane in polne terase potrjujejo da je bila odločitev za to osvežitev pravilna,« je dejal. Podobno meni tudi vodja marketinga Maja Župan, ki je izpostavila, da današnji potrošniki vse bolj iščejo lahkotnost in svežino, zato je cviček zaradi svojih lastnosti odlična osnova za sodoben aperitiv. Poletno druženje je tako združilo vino, kulinariko, glasbo in številne znane obraze ter pokazalo, da lahko tudi tradicionalna slovenska vinska zgodba v sodobni preobleki uspešno nagovori tudi novo generacijo.