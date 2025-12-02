Znani obrazi na premieri Rebeke in Gorke, med njimi tudi Mirjam Poterbin s partnerjem

V ponedeljek je Ljubljana doživela čarobno premiero nova gledališka komedija Šminka in sekirca, ki jo je publika pričakovala z nestrpnostjo — in jo zdaj končno dočakala. A morda še bolj kot sama predstava je pozornost pritegnil nov, eksploziven tandem: Rebeka Dremelj in Gorka Berden, ki sta dokazali, da skupaj ustvarjata energijo, ki strese oder. Rebeka je na odru izžarevala svojo karizmo in neukročljivo energijo — kar smo že vajeni od nje po velikem uspehu z monokomedijo Jamska ženska. S tokratnim projektom je znova pokazala, da je ena najmočnejših igralk slovenske estrade, ki zna občinstvo obdržati priključenega od prve do zadnje minute.

Gorka Berden je vstop v vlogo mestne dame Viktorije vzela z neverjetnim profesionalizmom. Priznani igralki, znani po njenih vlogah v serijah kot sta Ena žlahtna štorija ali Najini mostovi, je uspelo v trenutku osvojiti oder in občinstvo — tako močno, da so že med vajami odmevale salve smeha. Po besedah Rebeke: »prava profesionalka, ki je v enem tednu osvojila vse (in še mene).« Skupaj sta ustvarili kemično reakcijo: nasprotji — divja vodička preživetja in razvajena mestna dama — sta se na odru izkazali kot popoln kontrast, ki gledalcem sproža smeh, zabavo in nepozabno izkušnjo. Komedija, ki obljublja »divjo zabavo, smeh in žensko energijo«, je v njuni izvedbi zaživela na najbolj spektakularen način.

Njuno skupno energijo so včeraj na premieri v Ljubljani v živo doživeli mnogi znani Slovenci in Slovenke. V publiki smo ugledali priljubljenega voditelja Boštjana Romiha z izbranko, violinistko Nino Pečar, ministrico za kulturo Asto Vrečko, mamo Luke Dončića Mirjam Poterbin, ki si je predstavo ogledala v spremstvu partnerja Roka Kramerja, ki se sicer ukvarja z navtiko. Tudi radijski voditelj Miha Deželak in njegova srčna izbranka Irena nista zamudila premiere, prav tako ne pevec Sebastian in Jasna Kuljaj s hčerko Anastazijo. Rebeka Dremelj je s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila fotografije z dogodka in zraven pripisala: »Juhuhu! Včeraj uspešno izpeljana tudi premiera. Publika čudovita. Čustva do stropa. Hvala vsem, ki ste včeraj napolnili dvorano in najini Šminki in sekirci dali krila. Gremo naprej — po celi Sloveniji!«

Kaj se je zgodilo s Heleno Blagne?

Sprva je za vlogo ob Rebeki načrtovana bila Helena Blagne — vsestranska pevska diva, ki je pred javnostjo napovedovala, da bosta z Rebeko »združili moči« na gledališkem odru. Vendar je Helenina pot proti odru nepričakovano obstala. V začetku oktobra je prek družbenih omrežij razkrila, da zaradi »nepredvidenih okoliščin« in »višje sile« ne bo mogla sodelovati v predstavi. Sama ni šla v podrobnosti — pojasnila je, da ji je z vsem srcem žal, in izrazila upanje, da bo predstava vseeno velika uspešnica.

Ta nenadna sprememba je sprožila val šokov med oboževalci: mnogi so bili prepričani, da bodo ravno Rebeka in Helena ustvarili »ženski dvojec vseh dekad«. A produkcija ni obupala — že kmalu je bila z vlogo poverjena Gorki Berden, izkušeni in dokazani igralki. Kar se je sprva zdelo kot težavnost, je preraslo v zmagovito karto: Gorka in Rebeka sta dokazali, da imata tisto redko kombinacijo — profesionalizem, kemijo, karizmo in energijo — ki gledalce požene v vrsto za vstopnicami. Njuna komedija Šminka in sekirca je postala ne le predstava, ampak dogodek, ki ga je vredno doživeti. Kljub nepričakovani menjavi v zasedbi je prav to — nepričakovano — dalo predstavi svežino, ostrino in nalezljivo energijo.