Novi župan Ljubljane Luka Mesec je povedal: »Zaupanje pomeni odgovornost! Zaupanje volivcev bom kot novi župan upravičil. Prioritete, ki smo jih postavili v predvolilni kampanji, bomo uresničili. Danes ostanem pri dveh kozarcih vina. Danes so dovoljene sanje, jutri je delavni ponedeljek. Zoran Jankovič mi je čestital za zmago. Med kampanjo sva ohranila dostojanstvo, zdaj pa bo treba odložiti meč in poiskati najboljše za Ljubljančane. Kot župan se bom najprej pogovoril z vsemi listami v mestnem svetu, da vidim, kje imamo prioritete in skupne točke ter kje so razlike. Moja prioriteta bo Ljubljana, ostajam pa sokoordinator Levice. Z Jankovićem greva v kratkem na kosilo.«

Znani obrazi v štabu

V volilnem štabu Luke Mesca se je nocoj zbralo tudi precej znanih obrazov iz političnega in glasbenega sveta. Med zbranimi smo opazili Urško Klakočar Zupančič, Bora Zuljana, Mojco Pašek Šetinc, Antona Ropa, Milana Brgleza, Asto Vrečko, Simona Maljevca in številne druge. Mesčev volilni štab je tako postal zbirališče številnih prepoznavnih imen, ki so v družbi podpornikov spremljala prihajajoče volilne rezultate in se veselila ob spodbudnih številkah.

FOTO: K. G.

FOTO: K. G.

FOTO: K. G.