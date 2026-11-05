Znani Slovenci združili moči za dober namen: Smo že gospodje in v teh letih je odgovornost za lastno zdravje ključna (FOTO)

Številni znani Slovenci so podprli pobudo, ki ob letošnjem Movembru opozarja na pomen pravočasne skrbi za zdravje moških. Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan je predstavilo akcijo »Daj kri tudi zase«, s katero želi spodbuditi predvsem moške med 50. in 69. letom, da več pozornosti namenijo zdravju prostate. Pobudi so se pridružili številni prepoznavni obrazi iz sveta slovenskega športa, med njimi Saša Dončič, oče košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, nekdanji nogometni reprezentant Sašo Udovič in nekdanji smučarski skakalec Franci Petek.

Med podporniki so tudi predsednik kluba ACH Volley Rasto Oderlap, Tomaž Kranjčič iz Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija, košarkar na vozičku Gregor Gračner in Jure Gmajnar iz Hokejskega kluba Olimpija. S svojo podporo želijo prispevati k večji ozaveščenosti o bolezni, ki vsako leto prizadene številne slovenske družine. O pomenu preventive je spregovoril Sašo Udovič, član zlate generacije slovenske nogometne reprezentance. »Nismo več fantje, smo že gospodje, in v teh letih je odgovornost za lastno zdravje ključna. S tem pokažeš tudi odgovornost do svojih bližnjih,« je poudaril nekdanji nogometaš.

Opozoril je, da se številni moški trudijo živeti zdravo, se ukvarjajo s športom in skrbijo za telesno pripravljenost, vendar je pomembno pozornost nameniti tudi preventivnim pregledom. »Sam odvzem krvi ni nič groznega in strah je povsem odveč, tista majhna epruveta pa se lahko izkaže kot res pomembna odločitev,« je še dodal.

Na voljo 1000 brezplačnih testov

Po podatkih Registra raka Republike Slovenije za rakom prostate vsako leto v povprečju zboli približno 1800 moških, okoli 500 pa jih zaradi bolezni umre. Gre za najpogostejšega raka pri moških v Sloveniji, če izvzamemo nemelanomske kožne rake. »Moške želimo spomniti, da je ob skrbi za druge pomembno poskrbeti tudi zase. S pobudo odpiramo pogovor o zdravju prostate, podiramo tabuje in spodbujamo k pogovoru z zdravnikom, še preden se pojavijo težave,« je povedal Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan.

V okviru akcije, ki poteka v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in Zavodom RS za transfuzijsko medicino, je na voljo 1000 brezplačnih PSA-testov. Kupone lahko moški pridobijo na izbranih novembrskih krvodajalskih akcijah ali prek spletne strani www.krizase.si. Organizatorji poudarjajo, da je namen pobude predvsem spodbuditi moške k pravočasnemu pogovoru z zdravnikom. Rak prostate namreč v začetni fazi pogosto ne povzroča opaznih težav, povišana vrednost PSA pa sama po sebi še ne pomeni rakavega obolenja. KAJA GROZINA