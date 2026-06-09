Znani Slovenec išče partnerko za resno zvezo: »Da mi bo prala, likala, pospravljala in skuhala ...« (VIDEO)

Slovenski popotnik, bloger, podjetnik in Youtuber Tomaž Gorec, ki je javnosti znan po svojih potovanjih, odkritih izjavah in pogosto nekonvencionalnih pogledih na življenje, je znova poskrbel za odzive na družbenih omrežjih. Tokrat je na TikToku objavil videoposnetek, v katerem javno išče žensko za resno zvezo.

V svojem značilnem, šaljivo obarvanem slogu je sledilcem predstavil, kakšno partnerico si želi. »Da mi bo majčkeno pomagala pri opravilih, kot je košnja trave, pa tudi, da mi bo prala, likala, pospravljala, skuhala,« je dejal v posnetku. Ob tem je morebitni izbranki predstavil tudi prednosti življenja z njim. »Živela boš takole fino v naravi, tukaj so fini razgledi, vse v Topolšici, boljše ne more biti. Pa še rad te bom imel,« je povedal.

V preteklosti pomagal drugim

Gorec, ki je v preteklosti že večkrat javno govoril o samskem življenju, odnosih in iskanju partnerice, je svoje sledilce pozval, naj mu pri iskanju pomagajo. »Če poznate kakšno tako žensko, dajte jo tukaj označiti v komentarju, da bo videla tole mojo objavo in da se mi javi,« je dejal. Ob koncu videa je priznal, da partnerico išče že dlje časa, vendar pri tem za zdaj ni najbolj uspešen. »Nobena se ne javi. Ne vem, kaj je s temi ženskami danes. A so čisto brez okusa, da ne zagrabijo take priložnosti pa takega čednega fanta,« se je pošalil.

Svoj nagovor je zaključil z vprašanjem, ki je med sledilci sprožilo številne komentarje: »Dajte vi povedati meni, če je z mano kaj narobe, ali je z današnjimi ženskami kaj narobe.« Gorec sicer že vrsto let ustvarja vsebine o potovanjih, podjetništvu in osebnih izkušnjah, v zadnjem času pa pogosto odpira tudi teme partnerskih odnosov in samskega življenja. Na svoji spletni strani je pred kratkim celo objavil zapis, v katerem brezplačno ponuja pomoč samskim moškim, ki imajo težave pri spoznavanju žensk.