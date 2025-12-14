Znani Slovenec obtičal na ladji groze: Danes komaj preživljamo (FOTO)

»Če misliš, da je lajf na križarki easy – poglej fotke,« je na Facebooku zapisal Žiga Puconja in opisal, kako jih je sredi Atlantika ujelo neurje. Ciklon, 11-metrski valovi, manjša ladja in manj stabilizacije – rezultat pa po njegovih besedah brutalen: razbito steklo, stvari po tleh in občutek, da »luksuz« v takih trenutkih nima moči.

Puconja, ki pravi, da ima že skoraj 15 let izkušenj na morju, je poudaril, da česa tako hudega še ni doživel. »To ni romantika. To je ocean, ki pokaže zobe,« je še dodal in priznal, da tokrat ne plujejo »za razgled«, ampak da danes »komaj preživljajo«.

Podrobnosti si oglejte v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Žiga Puconja je slovenski javnosti znan tudi iz resničnostnega šova Big Brother (2015), zadnja leta pa je večkrat javno spregovoril o življenju in delu na križarkah ter izzivih, ki jih prinaša tovrstno delo.

V zadnjih mesecih je Puconja javno spregovoril tudi o svoji težki zdravstveni bitki: zdravniki so mu odkrili raka na črevesju. Na težave ga je opozarjalo telo – med drugim so se pojavljali dolgotrajna driska kljub zdravilom, slabše počutje in nenamerna izguba telesne teže. Zdravljenje je že steklo; Puconja je med drugim delil tudi, da so mu tumorski markerji začeli padati, kar so razumeli kot spodbuden znak.