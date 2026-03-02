Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Popotnik, motorist in pisec Zvone Šeruga je tokrat prvič potoval s turistično agencijo in premierno doživel zaplet, česar ni mogel nihče napovedati. Zaradi zaprtja zračnega prostora nad Dubajem je s skupino slovenskih potnikov obtičal na Maldivih. A kot pravi, razloga za paniko ne vidi.

So na otočku Fulidhoo južno od glavnega mesta in čakajo na nadaljnji razvoj dogodkov. »Že res, v zadnjih dneh sem kar nekajkrat slišal: 'Ah, jaz pa kar ne bi šel/šla domov, kar pa postane nekaj povsem drugega, ko in če to enkrat dejansko ni več tako samoumevno«. Ob tem je dodal, da so na kraju, kjer bi težko našli bolj primerno okolje za čakanje: »Kilometer belega peska in turkiznega morja, ribiška vasica, nekaj hotelčkov ter restavracij, internet dela, družba je luštna in vsi se strinjamo, da nimamo kaj storiti. Pač čakamo, sledimo programu, spremljamo dogajanje, ko bo nastopil čas, pa se bomo prilagajali spremembam; ni drugega. Med zelo zadnjimi smo, ki bi se lahko pritoževali.«

Let domov imajo predviden za sredo, povratek pa naj bi potekal prek Dubaja v Zagreb. Ker je Dubaj zaprt, za zdaj čakajo na uradne informacije letalske družbe Flydubai. »Zganjati paniko in skrbeti na zalogo res nima smisla in v tem se vsi strinjamo,« je za Slovenske novice povedal Šeruga. Dodal je, da je njihov vodič v stiku z agencijo, ta pa z Nomagom glede letalskih vozovnic, potniki pa pričakujejo uradna obvestila prevoznika.

Na vprašanje, kakšno je vzdušje med potniki, odgovarja mirno: »Nobene sile nam ni. Spremljamo dogajanje, a vemo, da nanj nimamo vpliva.«

Nekateri so našli rezervne poti ...

Nekaterim se sicer mudi zaradi služb in obveznosti, zato iščejo tudi rezervne poti, a večina čaka. »Zganjati paniko in skrbeti na zalogo res nima smisla in v tem se vsi strinjamo. Nekaterim se resda mudi in iščejo tudi rezervne poti, večina nas pa čaka. Z nekaj zdrave skrbi, to že - ker tudi palm in turkiznega morja se človek naveliča, če ga doma čakajo obveznosti in družina. Jaz kot upokojenec sem zadnji, ki bi se lahko pritoževal,« nam je dejal popotnik, ki je z motorjem že prepotoval svet, zdaj pa obtičal na lepih plažah.

Zmanjkalo viskija

Privoščil tudi kanček značilnega humorja. Kot pravi, je na otočku nastopila »kriza«, ker so v gostilni 'Pri Hinetu' spili zadnji viski, tudi njegove osebne zaloge pa so skoraj pošle, v »vasi pa kraljujeta mošeja in Alahova beseda.« A že v isti sapi je pripomnil, da je ob vojni, ki divja tisoče kilometrov stran, takšno tarnanje skoraj neprimerno. Kot pravi, gre pri tarnanju nad alkoholom bolj za »folkloro«, kot pa resnično težavo. »Brez viskija pa tudi gre, ni panike.«

Šeruga, ki ga javnost pozna predvsem kot motorističnega popotnika, vajenega samostojnih poti, si bo svoje prvo agencijsko potovanje tako zagotovo zapomnil, a mu ni hudega. Za zdaj torej ostajajo na rajskem otoku, mirni, obveščeni in pripravljeni, da se prilagodijo, ko bo jasno, kako in kdaj se bodo vrnili domov.