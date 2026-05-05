Znani Slovenec pokazal močno zatečeno in rdeče oko! Ne, niso ga pretepli

Mariborski modni fotograf Tibor Golob, ki ga je javnost pred leti spoznala po značilni levji pričeski (to je skozi leta nekoliko ukrotil) in neusahljivi energiji, je sledilce na družbenih omrežjih tokrat presenetil z nekoliko manj bleščečo objavo. Namesto estetskih fotografij svetovnih zvezdnic, kot je Naomi Campbell, ali portretov domačih div, s katerimi si je kot samouk zgradil vrhunsko kariero, je pokazal močno zatečeno oko. A k sreči ne gre za posledico kakšnega fizičnega obračuna, kot bi marsikdo lahko pomislil na prvi pogled. Razkril je, da se že deset dni bori z neprijetnim vnetjem na desnem očesu, pod veko pa naj bi se mu skrivala kar dva ječmena.

Ječmen je sicer gnojno vnetje žleze ločnice na robu veke, ki se kaže kot boleča, rdeča oteklina in na videz spominja na večji mozolj. Čeprav gre za razmeroma pogost pojav, ki nastane zaradi bakterijske okužbe, je Tiborja očitno doletel v precej agresivni obliki, saj je njegovo oko na fotografiji izpred nekaj dni komaj odprto. Kljub očitnemu nelagodju in oteklini, ki bi marsikoga spravila v slabo voljo, fotograf ohranja pozitivno energijo, saj se je tebi nič, meni nič, odpravil na fitnes. »10 dni je od mojega ječmenčka ... Končno se je začel zdravit, ampak jaz sem še vedno s sončnimi očali na fitnesu,« je povedal v smehu.

