Znani Slovenec razkril: »Dala si nama največjo srečo na svetu. In ime ji je Mia. Pot do nje je bila vse prej kot lahka« (FOTO)

Teo Čeh je slovenski akrobat, ustvarjalec vsebin in nekdanji tekmovalec šova Exatlon Slovenija. Širša javnost ga je spoznala predvsem v drugi sezoni Exatlona, kjer je tekmoval zelo uspešno in se poslovil tik pred finalom.

Prihaja iz Šoštanja in je član znane akrobatske skupine Dunking Devils, s katero je nastopal tudi v tujini, med drugim na košarkarskih dogodkih v ZDA.

»Dala si nama največjo srečo na svetu. In ime ji je Mia. Pot do nje je bila vse prej kot lahka«

In pred časom smo poročali, da Teo Čeh in njegova žena Pina Umek pričakujeta dojenčka. In zdaj je Teo razkril, da sta dobila hčerko Mino. V ganljivem zapisu je dodal: »Pot do nje pa je bila vse prej kot lahka. Bila je garaška, boleča in na trenutke res nevzdržna. Jaz sem lahko samo stal ob tebi in gledal, kako vse to prenašaš kot največja bojevnica. In priznam, mučno mi je bilo gledati tvoje trpljenje in vedeti, da ti ga ne morem odvzeti. Upam, da sem ti s svojo prisotnostjo vse skupaj olajšal vsaj za 1 %, čeprav sem se večino časa počutil precej neuporabnega,«.