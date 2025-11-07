Znani Slovenec razkril, kako bizarno sporočilo je prejel v aplikaciji za zmenke

Nekdanji udeleženec resničnostnega šova Bar Nejc Rek je v čustveni objavi na družbenem omrežju Facebook udaril nazaj proti anonimnemu uporabniku, ki ga je na Grindru (aplikacija za zmenke op.p.) žalil zaradi videza in pretekle zveze.

»Dragi anonimnež na Grindru!« je začel Nejc svoj zapis, v katerem je razkril, da je prejel sporočilo, v katerem ga je neznanec napadel z besedami, da se je »zredil kot pujs« in da je »ogaben«. Sporočilo naj bi se dotaknilo tudi njegove prejšnje zveze, a avtor ga je še pred tem blokiral.

Rek pa se ni pustil prizadeti. »Verjamem, da nisi bil žaljiv do mene, ampak do sebe, svojih kompleksov in predsodkov,« mu je sporočil in dodal, da bo naslednjič morda deležen še 'velike objave'.

»Ostani na svojem teritoriju in ne smeti po mojem,« je zapisal v zaključku in dodal še preprosto, a pomenljivo sporočilo, naj zlobnež najprej zadeve razčisti pri sebi.