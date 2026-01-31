Znani Slovenec z ganljivim zapisom sporočil pretresljivo novico: Bolezen se je vrnila (FOTO)

Nekdanji udeleženec resničnostnega šova Žiga Puconja je v začetku lanskega poletja s svetom delil vest, da se bori s težko boleznijo – rakom na črevesju. Diagnoza je takrat še ne 40-letnemu Žigi povsem spremenila življenja, a se je z njo spopadel pogumno in z optimizmom. Skupaj z zdravniki na Onkološkem inštitutu je bil prepričan, da bodo z zdravili in kemoterapijo bolezen uspeli zatreti in pozitivna naravnanost se je obrestovala. Avgusta je presrečni Žiga sporočil, da tumorski markerji padajo, nato pa je tik pred 40. rojstnim dnevom izvedel, da je zahrbtno bolezen premagal. Veselje je bilo neizmerno, tako njegovo kot veselje njegovih bližnjih, zvezdnik, ki najbolj uživa na morskih valovih, pa je začel življenje ponovno zajemati s polno žlico.

A sreča ni trajala dolgo in te dni je Žiga Puconja s strtim srcem sledilce obvestil, da se je bolezen vrnila: »Nisem si mislil, da bom to še kdaj pisal. Po lanskem poletju, ko sem verjel, da sem zmagal, ko sem dihal lažje, ko sem sanjal o prihodnosti brez strahu, danes stojim spet tukaj — z isto besedo, ki mi je že enkrat obrnila življenje na glavo: RAK. Tumorji so se vrnili. Tiho. Neusmiljeno. Kot senca, ki se je prikradla nazaj v moje telo in moj svet. Ne bom lagal — strah je resničen, bolečina je resnična, negotovost je glasna.«

In zaradi ponovitve bolezni se mora zagrizeni pomorščak, ki ga je najbolj osrečevalo delo na križarki, posloviti od tistega, kar ima najraje - morja. »Kaj dobrih 11 let je bila križarka moje življenje, moj doma, moj ponos, moj smisel. Dala mi je vse. Bolezen pa mi je vzela vse, za kar sem dihal. Zaradi ponovitve bolezni odhajam za vedno. Ne odhajam iz križarke, odhajam od življenja, ki sem ga še kako ljubil,« je zapisal in dodal: »Morje, hvala. Srce ostaja tam, kjer sem bil vedno najbolj živ.« V objavo, ki jo je naslovil »Zadnji sončni zahod na morju« je pripel še čudovito fotografijo le-tega in požel ogromno všečkov ter predvsem spodbudnih besed tistih, ki verjamejo, da mu bo bolezen tudi v drugo uspelo premagati, da se bo lahko nekega dne vrnil na kraj, ki mu toliko pomeni ter ponovno živel svoje sanje.