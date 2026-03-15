Znani Slovenki, ki ju je združila diagnoza rak dojke (VIDEO)

V mesecu pomladi, žensk in izpostavljanju moči nežnejšega spola, so v podkastu Onaplus pod voditeljsko taktirko Mance Čampa Pavlin razpravljali o ženskih prijateljstvih in zavezništvih, v studiu pa sta se ji pridružili Jana Koteska, nekdanja manekenka, notranja oblikovalka, ki se danes posveča ustvarjanju, družini in življenju bližje naravi, in Simona Škrobar, diplomirana inženirka radiologije, zaposlena na onkološkem inštitutu v Ljubljani, ljubiteljica narave in življenja samega. Simono pa poznamo tudi kot partnerko našega vrhunskega smučarja Jureta Koširja. Spoznali sta se, ko je Jana javno spregovorila o izkušnji prebolevanja raka na dojki, takrat jo je zaradi enake izkušnje kontaktirala Simona. »V bistvu naju je povezala bolezen, a tej težavi nikoli nisva dajali pretirane teže,« je povedala Koteska.

Jana Koteska in Simona Škrobar v družbi voditeljice podkasta Mance Čampa Pavlin.

