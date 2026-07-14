Znani Slovenki ukradli identiteto, ljudje ji pišejo vprašanja o inkontinenci (FOTO)

Zdravnico in humanitarko Nino Kozorog so neznanci zlorabili v lažni oglasni kampanji, ustvarjeni z umetno inteligenco. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil ponarejen videoposnetek, v katerem naj bi govorila o urinski inkontinenci in svetovala glede spolnega življenja. Ker gre za vsebino, ki z njo nima nobene povezave, je svoje sledilce nemudoma opozorila, naj posnetku ne nasedajo in ga prijavijo kot lažnega. Ob tem je razkrila tudi, da ji je šele zdaj postalo jasno, zakaj je v zadnjih dneh prejela toliko zasebnih sporočil z vprašanji o inkontinenci.

»Jupi (sarkastično). AI se je lotil tudi mene. Vse svoje sledilce in sledilke tako obveščam, da je video o urinski inkontinenci in nasvetih za spolno življenje popoln fake … ne samo, da je ime napisano napačno, tudi stroka je povsem napačna,« je zapisala na družbenih omrežjih. Sledilce je pozvala, naj na povezavo ne klikajo, temveč sporni videoposnetek prijavijo kot lažen. Dodala je še: »Prosim, delite, saj mi je šele sedaj postalo jasno, zakaj imam poln inbox sporočil različnih ljudi, ki me sprašujete o inkontinenci.« Ob koncu je z nekaj humorja pripomnila: »Slabo me je AI ponaredil vizualno, vključno z dialektom.«

Bodite previdni

Primer znova opozarja, kako prepričljive so lahko prevare, ustvarjene z umetno inteligenco. Goljufi z zlorabo podobe in glasu znanih oseb skušajo ustvariti vtis verodostojnosti ter uporabnike prepričati v ogled ali nakup izdelkov. Če naletite na tovrstne oglase, jim ne zaupajte, ne klikajte na povezave in jih prijavite družbenemu omrežju kot lažno oziroma zavajajočo vsebino.