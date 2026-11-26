Slovenska družbena omrežja so bila v teh dneh prizorišče neposredne izmenjave mnenj med glasbenikom Leopoldom I. in poslanko Katjo Kokot. Kokotova je pod eno izmed glasbenikovih objav zapisala komentar: »Nisem del te vlade. Sicer pa čestitam za komad, sem velik fen in večkrat delim vaše komade, kar tako naprej.« Poslanka pa ni pričakovala, da bo s strani priljubljenega glasbenika doživela hladen tuš.

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Jasno sporočilo za Kokotovo

Glasbenik s pravim imenom Michael Leopold, ki sicer prihaja iz Gornje Radgone in je znan po svojem družbenokritičnem rapu v radgonskem narečju, nad podporo poslanke ni bil navdušen. V neposrednem odgovoru ji je ostro odvrnil: »Katja Kokot nočem takih fanov kot ste vi. Ne deliti naših pesmi.« Dodal je še, da je opazil, da je objavo s svojega profila že umaknila, kar je označil za pravilno potezo. Svoj zapis je glasbenik zaključil z jasnim sporočilom: »Na naših koncertih niste dobrodošli. Dober tek.« Avtor uspešnic, kot sta Kinderšpil in Povej, se v svojih besedilih pogosto dotika aktualnih težav naše družbe.