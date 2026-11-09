Znani slovenski očetje na premiero pripeljali otroke, Lado Bizovičar pa svoje pustil doma (FOTO)

V Kulturnem domu Mengeš je bilo na premieri nove komedije Jaz sem najboljši fotr na svetu še posebej živahno. Dogodek je privabil številne znane Slovence, mnogi med njimi pa so tokrat pred fotografske objektive stopili kar s svojimi otroki. Medtem ko so nekateri znani očetje na predstavo pripeljali hčerke, se je glavni zvezdnik večera Lado Bizovičar premiere udeležil brez svojih dveh deklic. Ob njem je bila soproga Anela Bizovičar, ki je kot glavna producentka sodelovala pri nastanku predstave v produkciji TaDaa Production. Komedija, ki na zabaven in nekoliko provokativen način razkriva radosti in zagate očetovstva, je na odru združila pet priljubljenih slovenskih komikov: Lada Bizovičarja, Matjaža Javšnika, Miho Brajnika, Nika Zagodeta in Saša Stareta. Pod režijsko taktirko Jureta Karasa so se lotili vzgoje otrok, družinskih odnosov in vsakdanjih izzivov, ki jih starši še predobro poznajo.

Premiero obiskali številni znani obrazi, med njimi predsednica republike Nataša Pirc Musar, Peter Prevc s soprogo Mino, Bojan Cvjetićanin in mnogi drugi. Toda tokrat niso bili v središču pozornosti le slavni gostje. Ker je bila tema večera prav očetovstvo, so nekateri izkoristili priložnost za družinski obisk.

Zoran Dragić s hčerko. FOTO: Sandi Fiser

Televizijski voditelj Peter Poles je prišel s hčerko Amalijo, družbo pa jima je delala tudi njegova partnerka Nika Veger. S svojo hčerko Sofio se je pred fotografskimi objektivi pojavil tudi Aljoša Bagola. Med obiskovalci sta bila še nekdanji smučar Jure Košir s partnerko in nekdanji košarkar Zoran Dragić, ki se je prav tako udeležil predstave v družbi hčerke in soproge.

Peter Poles s hčerko Amalijo. FOTO: Sandi Fiser

Aljoša Bagola s hčerko Sofio. FOTO: Sandi Fiser

Na premieri ni manjkalo niti znanih mam. Med obiskovalci sta bila tudi Maja Prašnikar in Alan Kobilica, opaziti pa je bilo mogoče še Luko Jezerška in njegovo ženo Aleksandro Jezeršek Matjašič.

Maja Prašnikar in Alen Kobilica. FOTO: Sandi Fiser

Nekoliko drugače sta večer organizirala Lado Bizovičar in njegova soproga Anela. Čeprav se je predstava vrtela okoli starševskih izkušenj, njunih hčera na premieri ni bilo opaziti. Lado in Anela sta starša dveh deklic. Prva se jima je rodila leta 2018 in je danes stara osem let, druga pa leta 2021 in šteje pet let. Zakonca, ki sta se avgusta lani na skrivaj poročila na gradu Socerb, svoje družinsko življenje skrbno varujeta pred očmi javnosti. Tokrat sta imela za skupni večer tudi poseben razlog. Lado je bil eden glavnih igralcev na odru, Anela pa je kot glavna producentka sodelovala pri nastajanju komedije.

Miha Brajnik s sinom. FOTO: Sandi Fiser

Predstava je požela veliko zanimanja že pred premiero, saj so zanjo prodali več kot 7000 vstopnic. Po razprodanem večeru v Mengšu se komiki odpravljajo še na vseslovensko turnejo.