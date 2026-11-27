Nekdanja udeleženka šova MasterChef Tamara Fortuna in njen izbranec, znani slovenski didžej Silvo Fortuna, sta te dni praznovala že osemnajsto obletnico poroke. Ob tem posebnem mejniku je Tamara s sledilci delila nekaj spominov in priznala, da so leta sicer prinesla očitne spremembe ter kar nekaj vzponov in padcev. »A še vedno drživa obljubo, ki sva si jo dala tisti dan. V dobrem in slabem, za vedno Fortuna,« je zapisala in možu nazdravila na polnoletnost njunega zakona.

Za dobro vzdušje je poskrbela že pred dopustom, ko mu je podarila knjigo z naslovom »Žena ima vedno prav«, ob kateri se je Silvo na glas smejal med celotnim križarjenjem. »Knjiga je za dovolj samozavestne moške, kar moj možek zagotovo je,« je hudomušno pripomnila in dodala, da k uspešnemu zakonu pripomoreta tudi ljubezen, ki gre skozi želodec, ter enak glasbeni okus. Ob tem se je za vsa presenečenja ob obletnici zahvalila še njunima hčerkama Tari Siani in Isabelli.

V zgodbah je objavila tudi več utrinkov s poročnega slavja, ki se je začelo v portoroški cerkvi v ožjem krogu družine in prijateljev, nato pa so se peš odpravili do Grand hotela Portorož, kjer je sledil civilni obred ob sončnem zahodu in pogledu na morje. Zabava se je po polnoči nadaljevala čez cesto v klubu Tivoli. »Trikrat sem se preoblekla, takrat se mi je še vseeno to zdelo pomembno. V najinem stilu je bilo vse in še vedno bi ponovila enako, razen preoblačila se verjetno ne bi,« se je v smehu spominjala nepozabnega dne.