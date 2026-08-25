Znani slovenski ženin se podaja v boj s kilogrami: tekmoval bo za 50 tisoč evrov (FOTO)

Na Planet se 30. avgusta vrača priljubljeni šov Življenje na tehtnici, v katerem bodo tekmovalci pred kamerami poskušali temeljito spremeniti svoj življenjski slog. Med prvimi šestimi razkritimi tekmovalci je tudi Peter Wolf, ki v oddajo prihaja s 108 kilogrami. Njegov cilj je jasen: izgubil bi rad vsaj 30 kilogramov. Kot je razkril, je bilo zanj najtežje obdobje zadnjih pet oziroma šest let. Po razpadu družine sta bolečina in nezadovoljstvo močno vplivala tudi na njegove navade. Danes ga teža ovira že pri povsem običajnih vsakodnevnih opravilih. Prav zato želi v šovu narediti velik rez in poskrbeti predvsem za svoje zdravje.

Obraz, ki ga gledalci že poznajo

Če se vam zdi Peter nekoliko znan, se niste zmotili. Pred kamerami se namreč ne bo znašel prvič. Sodeloval je že v oddaji Poroka na prvi pogled, kjer se je poročil z Janjo. Njuna zgodba se ni razvila v ljubezensko pravljico, kot sta morda upala ob vstopu v eksperiment. Peter pa se je zdaj odločil za povsem drugačen televizijski izziv. Tokrat ne bo v ospredju iskanje ljubezni, temveč boj s kilogrami, navadami in samim seboj. Pred njim je tako nova priložnost, da javnosti pokaže precej drugačno plat sebe.

Bo tokrat prišel vse do konca?

Peter zase pravi, da je pozitivna oseba, ki rada poskrbi za dobro vzdušje. Opisuje se tudi kot poštenega in delovnega človeka, ki mu družina pomeni ogromno. Prav družinska zgodba je bila eden od razlogov, da se je njegovo življenje v zadnjih letih obrnilo v smer, s katero ni bil zadovoljen. Zdaj želi dokazati, da je mogoče stvari znova vzeti v svoje roke. V šovu ga čakajo treningi, sprememba prehrane in predvsem preizkus vztrajnosti. Gledalci, ki so ga spoznali že v Poroki na prvi pogled, bodo lahko spremljali, ali bo tokrat njegova televizijska zgodba dobila srečnejši razplet. Bo Peter izgubil želenih 30 kilogramov in morda celo posegel po glavni nagradi?