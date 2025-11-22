Televizijski voditelj Iztok Gartner je objavil žalostno vest. Umrla je namreč prva miss Slovenije Nataša Abram.

Nataša Abram je leta 1992 osvojila naziv najlepše Slovenke in postala prva tekmovalka iz samostojne Slovenije, ki je zastopala državo na mednarodnem izboru.

»Pri vsega petdesetih je odšla je Nataša Kozlan, nekoč Nataša Abram, prva miss v samostojni Sloveniji, ki je s konkurenco pometla leta 1992, ko je bila stara komaj 17 let. Ogromnokrat sva se pogovarjala po telefonu in Facebooku, ko je zbolela za rakom in se borila kot levinja. Pa vedno je bila dobre volje in polna pozitivne energije. Celo za intervju sva se menila, pa je na koncu nekako zmanjkalo časa in prave volje, saj ni hotela tarnati pred javnostjo. Ko je pred nekaj meseci odšla na pregled v Ljubljano, sva se menila za kavo, pa spet ni ratalo, ker je morala hitro domov, jaz pa sem imel neke oddaje in sva se žal zgrešila. Po njeni zadnji operaciji sem začutil, da ni več ista, zato je nisem gnjavil z vprašanji in sem pustil, da se javi sama od sebe, ko bo pač začutila pravi moment. Pa vedno znova sem imel idejo, da bo zmagala in ostala z nami še dolgo časa, čeprav jo je bolezen konkretno sesula in ji onemogočala normalno življenje. Tragična zgodba in zajebana usoda krasne ženske, ki se ni predala vse do bridkega konca, ko je bila bolezen žal močnejša.

Nataša ni bila samo prva miss samostojne Slovenije, bila je eden tistih obrazov, ki jih ljudje ne pozabijo, ker je nosila svojo lepoto z neverjetno skromnostjo. Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. In hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje, z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, četudi je sama padala.

Draga Nataša, počivaj v miru, ki si ga zdaj končno našla. In hvala za vse čveke, kjer si tudi ti mene bodrila leta 2019, ko sem se znašel v zdravstveni krizi,« je zapisal Garter na omrežju Facebook.

Mis Slovenije 1992 Nataša Abram, ki je prva predstavljala našo državo tudi na svetovnem izboru v Južni Afriki. FOTO: S.s.i.

