  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOSTNA VEST

Znani voditelj objavil: po hudi bolezni umrla prva miss Slovenije

Nataša Abram je bila stara 50 let.
Mis Slovenije 1992 Nataša Abram, ki je prva predstavljala našo državo na svetovnem izboru v Južni Afriki. FOTO: Foto: S.s.i.
Mis Slovenije 1992 Nataša Abram, ki je prva predstavljala našo državo na svetovnem izboru v Južni Afriki. FOTO: Foto: S.s.i.
M. U.
 22. 11. 2025 | 13:16
 22. 11. 2025 | 14:55
2:20
A+A-

Televizijski voditelj Iztok Gartner je objavil žalostno vest. Umrla je namreč prva miss Slovenije Nataša Abram.

Nataša Abram je leta 1992 osvojila naziv najlepše Slovenke in postala prva tekmovalka iz samostojne Slovenije, ki je zastopala državo na mednarodnem izboru.

»Pri vsega petdesetih je odšla je Nataša Kozlan, nekoč Nataša Abram, prva miss v samostojni Sloveniji, ki je s konkurenco pometla leta 1992, ko je bila stara komaj 17 let. Ogromnokrat sva se pogovarjala po telefonu in Facebooku, ko je zbolela za rakom in se borila kot levinja. Pa vedno je bila dobre volje in polna pozitivne energije. Celo za intervju sva se menila, pa je na koncu nekako zmanjkalo časa in prave volje, saj ni hotela tarnati pred javnostjo. Ko je pred nekaj meseci odšla na pregled v Ljubljano, sva se menila za kavo, pa spet ni ratalo, ker je morala hitro domov, jaz pa sem imel neke oddaje in sva se žal zgrešila. Po njeni zadnji operaciji sem začutil, da ni več ista, zato je nisem gnjavil z vprašanji in sem pustil, da se javi sama od sebe, ko bo pač začutila pravi moment. Pa vedno znova sem imel idejo, da bo zmagala in ostala z nami še dolgo časa, čeprav jo je bolezen konkretno sesula in ji onemogočala normalno življenje. Tragična zgodba in zajebana usoda krasne ženske, ki se ni predala vse do bridkega konca, ko je bila bolezen žal močnejša.

Nataša ni bila samo prva miss samostojne Slovenije, bila je eden tistih obrazov, ki jih ljudje ne pozabijo, ker je nosila svojo lepoto z neverjetno skromnostjo. Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. In hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje, z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, četudi je sama padala.

Draga Nataša, počivaj v miru, ki si ga zdaj končno našla. In hvala za vse čveke, kjer si tudi ti mene bodrila leta 2019, ko sem se znašel v zdravstveni krizi,« je zapisal Garter na omrežju Facebook. 

Mis Slovenije 1992 Nataša Abram, ki je prva predstavljala našo državo tudi na svetovnem izboru v Južni Afriki. FOTO: S.s.i.
Mis Slovenije 1992 Nataša Abram, ki je prva predstavljala našo državo tudi na svetovnem izboru v Južni Afriki. FOTO: S.s.i.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

image_alt
Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

image_alt
Po reševalcu Anžetu je življenje izgubil tudi Matija z nujne medicinske pomoči (FOTO)

Več iz teme

Nataša Abramsmrtbolezenmiss Slovenije
ZADNJE NOVICE
14:29
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

Volilni molk pred referendumom! Toliko obvestil o domnevnih kršitvah že prejeli do 12. ure

V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande.
22. 11. 2025 | 14:29
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
SKOZI ZGODOVINO

Spoznajte jih: tri najbolj škandalozne vojvodinje

Britansko kraljevo družino so velikokrat zamajale prav posebne ženske.
22. 11. 2025 | 14:25
14:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP

Grozljivka v okolici Ptuja: zaposleno zvezal, ukradel denar, iščejo ga še

Rop mariborski policisti še intenzivno preiskujejo, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja.
22. 11. 2025 | 14:18
14:12
Šport  |  Tekme
SKOKI

Maruyama zmagala v Lillehammerju, Vodanova 9., Prevčeva 15.

Uvodna tekma sezone svetovnega pokala je bila v norveškem Lillehammerju.
22. 11. 2025 | 14:12
13:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRČENJE

Počilo na gorenjski avtocesti: 5 poškodovanih, med Šmartnim in Brodom po cestišču predmeti (FOTO)

Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.
22. 11. 2025 | 13:29
13:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠOKANTNO NIZKA KAZEN

Nogometaš Tim Matavž za desetletje terorja nad ženo in otroki plačal manj kot za rabljen avto, javnost besna

Pretepal je ženo, jo dušil, poniževal in nadzoroval na vsakem koraku, medtem pa trpinčil še otroke.
22. 11. 2025 | 13:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki