Znano, kaj je Milan Krek počel v zadnjem obdobju

Mnogi se dr. Milana Kreka spomnijo kot direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v času epidemije covida-19, ko je bil eden najbolj izpostavljenih obrazov slovenskega javnega zdravstva. Tokrat stopa pred bralce v drugačni vlogi. Konec junija je pri založbi Didakta izšla njegova nova knjiga Iz pepela zasvojenosti, v kateri skozi resnične življenjske zgodbe odpira pogled v svet odvisnosti, revščine, kriminala, bolečine in družbene stigme.

Knjiga temelji na dolgoletnih izkušnjah zdravnika, ki velja za enega ključnih soustvarjalcev sodobnega zdravljenja odvisnosti v Sloveniji. 70-letni Dr. Milan Krek je desetletja delal z uporabniki drog, sodeloval pri vzpostavitvi prvega metadonskega programa in mreže centrov za zdravljenje odvisnosti, vodil Vladni urad za droge, bil vodja državne informacijske točke za droge ter med epidemijo covida-19 tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Iz pepela zasvojenosti je prva samostojna knjiga dr. Milana Kreka, ki je sicer avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov s področja javnega zdravja in zdravljenja odvisnosti. FOTO: Zaslonski posnetek

Zgodbe o ljudeh, ne le o odvisnosti

V knjigi Iz pepela zasvojenosti bralec ne spoznava le sveta drog in zasvojenosti. V ospredju so ljudje, njihove družine, otroštvo, ljubezni, travme, vojne, osamljenost in iskanje pripadnosti, navajajo v založbi. Hkrati skozi resnične zgodbe pokaže, kako zapletena je pot v odvisnost in kako težka je vrnitev nazaj.

Knjiga je v sistemu Cobiss katalogizirana kot življenjepis, posebno težo pa ji daje tudi spremna beseda, ki jo je prispeval 84-letni teolog, sociolog, univerzitetni profesor dr. Jože Bajzek. Ta v uvodu poudari, da gre za resnične in pretresljive zgodbe, ki razkrivajo, s kakšno predanostjo in človečnostjo lahko zdravnik pomaga ljudem na poti iz globoke odvisnosti. Ob tem knjigo posebej priporoča staršem, učiteljem in vzgojiteljem kot dragoceno branje za boljše razumevanje stisk mladih.

Krek je knjigo napisal kot opomin, da moramo v vsakem človeku najprej prepoznati človeka in ne njegove bolezni ali odvisnosti. »Iz pepela zasvojenosti je dragoceno branje za starše, učitelje, strokovne delavce, študente in vse, ki želijo bolje razumeti odvisnost ter njene posledice. Hkrati predstavlja pomembno pričevanje o razvoju zdravljenja odvisnosti v Sloveniji in opomin, da se za vsako zasvojenostjo skriva človek z lastno življenjsko zgodbo,« pravijo v založbi Chiara.