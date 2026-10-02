Znano, kako je Nina Pušlar poimenovala sina: izbrala sta priljubljeno slovensko ime

Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar je pred dnevi prvič postala mama. Zdaj je znano tudi, da se je s partnerjem Rokom Čožem razveselila fantka. Po poročanju Večera sta sinu nadela ime Luka, ki sodi med najbolj priljubljena moška imena pri nas. Po podatkih Statističnega urada RS je Luka peto najpogostejše moško ime v Sloveniji. Nosi ga več kot 14 tisoč ljudi, pred njim pa so po pogostosti le Andrej, Janez, Marko in Franc.

FOTO: Osebni Arhiv/Instagram

Da je 37-letna pevka postala mama, je javnost izvedela v začetku tedna. Takrat spol otroka še ni bil znan, prav tako Nina rojstva sama še ni javno komentirala. Veselo novico so najprej objavili na Radiu Aktual , kjer so se sklicevali na neuradne, a zanesljive informacije, pozneje pa je revija Suzy razkrila, da je pevka rodila dečka . Nina svojo zasebnost že vso kariero skrbno varuje, zato o partnerstvu, nosečnosti in družinskem življenju praviloma pove zelo malo. Da pričakuje prvega otroka, je postalo znano spomladi, junija pa je na družbenih omrežjih tudi sama prvič pokazala nosečniški trebušček. Ob tem je napovedala začasen umik s koncertnih odrov in zapisala, da je pred njo novo življenjsko obdobje, ki se ga zelo veseli.

Rok Čož je po novem ponosni očka. FOTO: Osebni arhiv

V zadnjih tednih so se pojavila tudi ugibanja, da naj bi se Nina in Rok poročila. Prvi smo namreč opazili spremembo v poslovnem imeniku Bizi, kjer je pevka pri svojem podjetju po novem navedena kot Nina Pušlar Čož. Pevka poroke javno ni potrdila. Za eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk je tako leto 2026 prineslo več velikih zasebnih sprememb. Po približno dveh desetletjih uspešne glasbene kariere, številnih uspešnicah in velikih koncertih se ji zdaj začenja povsem drugačno poglavje. Tokrat ne na odru, temveč doma, kjer s partnerjem začenjata novo družinsko življenje.