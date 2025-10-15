Znano, katera znana Slovenka bo nadomestila Heleno Blagne (VIDEO)

Kot strela z jasnega je v začetku oktobra odjeknila novica, da so Heleni Blagne izredne okoliščine spremenile načrte in tako zaradi višje sile ne bo mogla nastopiti skupaj z Rebeko Dremelj v napovedani komediji Šminka in sekirca. Rebeka je takrat povedala le, da jo bo nadomestila profesionalna igralka.

Projekt z odhodom Blagnetove ni zamrl, predstava bo na ogled v malo spremenjeni zasedbi in s spremenjenimi datumi. Zdaj je novo igralko vsestranska Rebeka Dremelj sledilcem razkrila v interaktivnem videu na družbenem omrežju Facebook.

Rebeka Dremelj in Gorka Berden FOTO: Dejan Nikolič

S simpatično igralko Gorko Berden sta se, kot je povedala, takoj ujeli in uspešno prebrodili »začetne porodne krče«. Rebeka pa je po uspehu monokomedije Jamska ženska, s katero je v zadnjih dveh letih navduševala po vsej Sloveniji, tudi tej predstavi napovedala vsaj 200 ponovitev.

»To je to! Moja nova soigralka – prava profesionalka, ki je v enem tednu osvojila vse, in še mene. Super sva se ujeli in kljub vsem »porodnim krčem« bo tole ena res 'top' predstava! Zelo se veseliva! Vstopnice na voljo od petka naprej.«

