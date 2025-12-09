Zoran Cilenšek - Zoky je moral odpovedati nastope, to je razlog

»Letošnji december je zame povsem drugačen, saj namesto da bi bil zdaj na odrih, gostoval v oddajah in zabaval ljudi, okrevam po operaciji noge. Usoden je bil padec po stopnicah, ki me je prisilil k počitku. V hudih bolečinah sem opravil en nastop v oddaji, ki so jo snemali v hotelu Jakec, a sem imel smolo, da sem pri vzpenjanju na oder padel še enkrat,« nam je zaupal Zoran Cilenšek - Zoky, ki pa je bil tako vztrajen, da se je 24. oktobra še enkrat podal na pot na festival Darfest v Daruvarju ter ga uspešno izpeljal, kljub bolečinam v kolenu in po celi desni nogi.

»Ker so bile bolečine res neznosne, sem se moral posloviti od glasbenih odrov in publike, in tako bo do februarja prihodnje leto. Po zahtevni operaciji kolena počivam in okrevam doma, a me čaka dolga in naporna rehabilitacija. Pod okriljem predanih strokovnih delavcev v enem od slovenskih zdravilišč me čaka še razgibavanje ob pomoči fizioterapevtov v domačem zdravstvenem domu,« pravi pevec, ki upa, da bo vseeno toliko okreval, da bo spet lahko stopil pred publiko.