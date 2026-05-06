Zoran Dragić takole šokiral ljubega brata Gorana: »Glej ga, Indijanca!« (VIDEO)

Goran Dragić današnji osebni jubilej praznuje nekje na lepšem čez lužo, obdan s palmami in vročim soncem. Po posnetkih, ki jih je delil na družbenem omrežju Instagram, pa je, še pomembneje, obkrožen tudi s svojimi najljubšimi najbližnjimi. Goran je sicer svojo profesionalno kariero leta 2023 upokojitveno sklenil. Nazadnje je igral za klube, kot so Milwaukee Bucks, Chicago Bulls in Brooklyn Nets.

Po upokojitvi se je poslovil tudi od življenja čez lužo – prodal je svojo vilo v Miamiju in se vrnil bližje domu. Danes večinoma živi v Sloveniji, predvsem v Ljubljani in okolici, kjer si je po naporni karieri ustvaril bolj umirjeno življenje, čeprav ostaja zelo povezan s športom in tujino. Njegov mlajši brat Zoran Dragić medtem še vedno aktivno igra košarko in nastopa za Split, posledično je pogosto na relaciji med Hrvaško in Slovenijo. Zoran je dobra štiri leta mlajši, ker še vedno profesionalno igra, pa verjetno tudi precej zaseden.

Za brata si je vzel čas

Na svoj rojstni dan je po odzivu sodeč Goran doživel zanj trenutno zelo posebno presenečenje. Na posnetku, ki sta ga delila oba, vsak iz svojega zornega kota, se mu Zoran tiho prikrade za hrbet in ga začne masirati. Čeprav je Goran hitro posumil, kdo stoji za njim, ga je trenutek vseeno ujel nepripravljenega. Ko se je obrnil, ni mogel skriti iskrenega navdušenja in veselja. »Glej ga Indijanca, vedel sem, da boš prišel!« je vzkliknil v smehu. Glede na reakcijo vse kaže, da se brata že nekaj časa nista videla, predvsem pa da Goran zelo ceni, da si je Zoran vzel čas za praznovanje. Pri velikih razdaljah in zasedenosti to namreč ni samoumevno, kar Goran prav dobro ve.

Iz Kosez na vrh Evrope

Goran in Zoran Dragić sta sicer odraščala v Ljubljani, natančneje v Kosezah, kjer sta že kot otroka večino časa preživela na igriščih. Košarka zanju sprva ni bila edina izbira, Goran je treniral tudi nogomet, a ga je sčasoma oranžna žoga povsem prevzela. Kot starejši brat je Goran hitro prevzel vlogo vzornika. Zoran ga je pri tem posnemal na vsakem koraku. Njuna pot ni bila vedno enostavna, saj nista prihajala iz privilegiranega okolja, a sta prav zaradi tega razvila značilno delovno etiko in trmo, ki ju je kasneje ponesla na vrh.

Velik vpliv na njuno športno pot je imel tudi oče, ki ju je spodbujal k disciplini in vztrajnosti, medtem ko je mama vedno skrbela za ljubeče družinsko okolje, kot sama rada povesta. Prav ta kombinacija pa je zaznamovala njun odnos do uspeha, ki se bo za vedno zapisal v zgodovino države.