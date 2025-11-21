Zoran Janković razkril, v kateri restavraciji bo žural na silvestrovo

Potem ko je Mestna občina Ljubljana ta teden predstavila bogat praznični program s številnimi glasbenimi dogodki, ki bodo domačine in turiste zabavali kar na štirih odrih, je župan Zoran Janković razkril še, kje bo pričakal novo leto. Prav nič ne skriva in s ponosom odgovarja, da ostaja zvest Ljubljani, »najlepšemu mestu na svetu«.

Janković ostaja zvest tradiciji. »Vsa ta leta praktično isto praznujemo tukaj v centru mesta. Razlog je ta, da res uživam v enem od lokalov, ki so v centru. Verjetno bom praznoval kar v Asu, kot prejšnja leta. Potem grem pred polnočjo najprej na Kongresni trg, potem obiščem vse ostale odre – druženje z Ljubljančani in z obiskovalci,« je pojasnil.

Kot pravi, na silvestrsko noč v mesto pride več kot 100.000 ljudi. »In to je nekaj najlepšega,« doda.

Župan se je dotaknil tudi logistike in dela Snage, ki praznike vsako leto spremlja iz drugega zornega kota. »Ko se zabave zaključijo, so naši sodelavci Snage že na terenu. Začnejo okoli tretje, pol četrte. Že čistijo mesto in je ob osmi uri zjutraj že vse počiščeno.«

Lansko leto brez incidentov

Poudaril je še nekaj, na kar je posebno ponosen. »Lani sem bil posebej ponosen, da ni bilo nobenega incidenta, sploh v teh čudnih časih. To je dober primer sobivanja. Veselili smo se, si voščili dobro jutro. Nobenega incidenta in tudi mnogo manj smeti kot prejšnja leta.«

Janković pogosto omeni, da se najraje zadržuje v ljubljanskem središču, kjer ima tudi svoje najljubše lokale. Eden od teh je gostilna As, v lasti njegovega prijatelja Svetozarja Raspopovića – Popeta. Poleg Asa župan rad zahaja tudi v Kovača, Taverno Tatjana, gostilno Julija in restavracijo Cubo.