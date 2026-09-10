Zoran Janković zapel pesem, in ne, ni bila Danijelina: razkril, kateri dve zna na pamet (VIDEO)

Ljubljanski župan Zoran Janković ima te dni precej natrpan urnik. Obiskuje dogodke po prestolnici, začel je zbirati podpise za novo kandidaturo, na enem od svojih zadnjih obiskov pa je poskrbel še za glasbeni vložek. Prijel je za mikrofon in zapel. A ne pesmi Danijele Martinović, s katero ga že leta povezuje prav posebno prijateljstvo. Zoran Janković je pred dnevi obiskal Četrtno skupnost Posavje v Ljubljani, kjer je potekala tradicionalna spominska slovesnost ob prazniku četrtne skupnosti. Z njo obeležujejo prvi oboroženi spopad z okupatorjem na tem območju leta 1941.

Ljubljanski župan je po slovesnosti na Facebooku zapisal: »Vedno bomo slavili borce, partizanke in partizane, ki so skupaj z zavezniki premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. Smo in ostajamo družba mesta heroj, kjer živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti.«

Zna le dve, pa je vseeno zapel

Če je bil uradni del slovesen, je bilo precej bolj sproščeno, ko je Janković prijel za mikrofon. Preden je zapel, je namreč zbrane nasmejal s priznanjem, da njegov repertoar pesmi, ki jih zna na pamet, ni ravno obsežen. Povedal je, da zna samo dve. »To je ena od dveh pesmi, ki jih zna. Ena je Kekčeva pesem, druga pa Hej, brigade.« In prav slednjo je nato skupaj z zborom tudi zapel. »Tole pesem bomo še vedno peli 9. maja. Hvala zboru, upam, da nisem preveč fušal,« je nekoliko v šali povedal po nastopu in s tem nekoliko namignil, da verjame v volivce, da bi bil ga lahko vnovič izvolili za župana.

(Posnetek si lahko ogledate tukaj. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Kaj pa Danijela?

Ob njegovem priznanju, da zna na pamet le dve pesmi, se je porodilo še eno vprašanje. Kako to, da med njima ni nobene Danijeline? Splitsko pevko Danijelo Martinović in ljubljanskega župana namreč že dolgo povezuje prijateljstvo, mediji pa smo jo v preteklosti opisovali celo kot nekakšno glasbeno muzo Zorana Jankovića.

Da ji je župan naklonjen, ni skrivnost. Slovenske novice smo že pisale o njunem dolgoletnem prijateljstvu in Jankovićevem navdušenju nad pevko. Danijela mu je na nastopih posvečala pesmi, Janković pa je imel posebno rad njeno uspešnico Ide mi, u životu ide mi. Prav ta pesem je v preteklosti spremljala tudi njegove politične zmage.

Zato bi kdo ob Jankovićevem priznanju, da zna samo Kekčevo pesem in Hej, brigade, skoraj pričakoval še tretjo, a tokrat Danijele na njegovem pevskem seznamu ni bilo.

Hrvaška pevka je sicer v slovenski prestolnici v preteklosti nastopila večkrat, tudi na silvestrovanjih. Na prehodu v leto 2009 je skupaj s Heleno Blagne nastopila na Prešernovem trgu, kjer je novo leto z Ljubljančani pričakal tudi Janković. Danijela je bila v naslednjih letih še večkrat gostja ljubljanskih prireditev, decembra 2022 je denimo nastopila na Kongresnem trgu. Junija 2023 je nastopila tudi v Hali Tivoli na dobrodelnem koncertu Stopimo skupaj za Urbana.

Ljubljanski župan je bil te dni precej na terenu, začel pa je zbirati podpise podpore za svojo kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah.