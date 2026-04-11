Zoran s torbico, varnostniki v supergah? Novi predsednik DZ prinaša svež veter ... (FOTO)

V parlamentu te dni ne odmevajo le politične razprave. Ob uradnem nastopu nove poslanske ekipe stranke Resni.ca je precej pozornosti požela fotografija nove poslanke Katje Kokot in Zorana Stevanovića, ki je zasedel prestižni stolček novega predsednika državnega zbora.

Medtem ko smo bili v preteklosti navajeni na stroge usnjene aktovke (v zadnjem mandatu pa tudi rdeče petke), je Stevanović v hram demokracije, tako kot njegova predhodnica Urška Klakočar Zupančič, prinesel še svoj osebni slog. Na fotografiji, kjer s Kokotovo ponosno pozirata za kamero, je na mizo sproščeno odložil svojo torbico. Tako za okrog pasu, ki so v zadnjih letih postale pravi modni hit. Očitno novi predsednik DZ stavi na praktičnost in trende, ki jih narekujejo ulice, ne le protokoli.

Hribolazenje ob petih zjutraj?

Katja Kokot je ob tem svojemu šefu namenila tudi precej hudomušno javno voščilo, ki razkriva njegovo jutranjo rutino: »Zoran, želim ti veliko modrosti, širine in posluha za ljudstvo, ki od zdaj računa nate. Tvojim varnostnikom pa obilo moči, ko bodo ob petih zjutraj za tabo letali gor na hrib ... Še enkrat hvala vsem, ki ste verjeli v nas in nam dali priložnost, da delamo za vas! Moč ljudem!« S tem je Kokotova jasno nakazala, da bo delo z novim predsednikom zahtevalo vrhunsko kondicijo, varnostna služba pa bo morala svoje superge očitno dobro zavezati že pred svitom.

Kljub sproščenemu vzdušju ob nastopu funkcij pa nova poslanka Katja Kokot napoveduje brezkompromisen mandat. Poudarila je, da ji izvolitev pomeni predvsem odgovornost, da postane glas tistih, ki so prepoznali njeno delo. Njen glavni cilj je »normalizirati« stanje v državi in uvesti spremembe, ki jih bodo ljudje »dejansko občutili«. »Osebno se bom zavzemala za spremembe na področju kmetijske politike, veterine, davčne politike,« je nedavno povedala za medije. Želi si predvsem povezati razdrobljene kmetijske organizacije v enotno skupino, ki bi aktivno sodelovala pri pripravi zakonodaje.

Da bi ostala v stiku z bazo, bo Kokotova svojo poslansko pisarno odprla v Dupleku. Zagotavlja pa tudi, da glasovi njenih volivcev v Ljubljani ne bodo preslišani. »Tako, da ne bomo tiho, da se ne bomo uklanjali pritiskom,« je povedala za medije in dodala, da se bodo zanašali tudi na javni pritisk in civilno družbo, saj se, pravi, marsikaj reši le takrat, ko nekdo upa spregovoriti na glas.