MODNA SVEŽINA

Zoran s torbico, varnostniki v supergah? Novi predsednik DZ prinaša svež veter ... (FOTO)

Medtem ko smo bili v preteklosti navajeni na stroge usnjene aktovke, je Stevanović v hram demokracije prinesel še svoj osebni slog.
Zoran Stevanović, novi predsednik državnega zbora. FOTO: Blaž Samec
N. P.
 11. 4. 2026 | 12:35
V parlamentu te dni ne odmevajo le politične razprave. Ob uradnem nastopu nove poslanske ekipe stranke Resni.ca je precej pozornosti požela fotografija nove poslanke Katje Kokot in Zorana Stevanovića, ki je zasedel prestižni stolček novega predsednika državnega zbora.

Medtem ko smo bili v preteklosti navajeni na stroge usnjene aktovke (v zadnjem mandatu pa tudi rdeče petke), je Stevanović v hram demokracije, tako kot njegova predhodnica Urška Klakočar Zupančič, prinesel še svoj osebni slog. Na fotografiji, kjer s Kokotovo ponosno pozirata za kamero, je na mizo sproščeno odložil svojo torbico. Tako za okrog pasu, ki so v zadnjih letih postale pravi modni hit. Očitno novi predsednik DZ stavi na praktičnost in trende, ki jih narekujejo ulice, ne le protokoli.

Hribolazenje ob petih zjutraj?

Katja Kokot je ob tem svojemu šefu namenila tudi precej hudomušno javno voščilo, ki razkriva njegovo jutranjo rutino: »Zoran, želim ti veliko modrosti, širine in posluha za ljudstvo, ki od zdaj računa nate. Tvojim varnostnikom pa obilo moči, ko bodo ob petih zjutraj za tabo letali gor na hrib ... Še enkrat hvala vsem, ki ste verjeli v nas in nam dali priložnost, da delamo za vas! Moč ljudem!« S tem je Kokotova jasno nakazala, da bo delo z novim predsednikom zahtevalo vrhunsko kondicijo, varnostna služba pa bo morala svoje superge očitno dobro zavezati že pred svitom.

Kljub sproščenemu vzdušju ob nastopu funkcij pa nova poslanka Katja Kokot napoveduje brezkompromisen mandat. Poudarila je, da ji izvolitev pomeni predvsem odgovornost, da postane glas tistih, ki so prepoznali njeno delo. Njen glavni cilj je »normalizirati« stanje v državi in uvesti spremembe, ki jih bodo ljudje »dejansko občutili«. »Osebno se bom zavzemala za spremembe na področju kmetijske politike, veterine, davčne politike,« je nedavno povedala za medije. Želi si predvsem povezati razdrobljene kmetijske organizacije v enotno skupino, ki bi aktivno sodelovala pri pripravi zakonodaje.

Da bi ostala v stiku z bazo, bo Kokotova svojo poslansko pisarno odprla v Dupleku. Zagotavlja pa tudi, da glasovi njenih volivcev v Ljubljani ne bodo preslišani. »Tako, da ne bomo tiho, da se ne bomo uklanjali pritiskom,« je povedala za medije in dodala, da se bodo zanašali tudi na javni pritisk in civilno družbo, saj se, pravi, marsikaj reši le takrat, ko nekdo upa spregovoriti na glas.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
14:21
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Od nedonošenčkov do živahnih dečkov: tako so zdaj videti četverčki, ki so se rodili v ljubljanski porodnišnici (FOTO)

Počasi, a vztrajno po razvojnih mejnikih lovijo vrstnike in so, kot so se prepričali na lastne oči, zelo živahni, skoraj nemogoče jih je bilo ujeti v objektiv.
11. 4. 2026 | 14:21
14:07
Novice  |  Svet
MISIJA NA LUNO

Prvi polet ljudi okrog Lune po 50 letih se je zmagoslavno končal v Pacifiku (FOTO in VIDEO)

Vesoljska kapsula je v morju pristala s pomočjo treh padal, ki so upočasnila njeno pristajanje.
11. 4. 2026 | 14:07
14:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

6 večernih navad, ki škodujejo srcu. Kardiologi opozarjajo, česa ne početi po 18. uri

Tudi na videz nedolžne razvade lahko povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.
Miroslav Cvjetičanin11. 4. 2026 | 14:00
13:42
Bulvar  |  Tuji trači
INTIMNO

Za denar je počel tudi to: deset neznanih dejstev o Russllu Crowu

Za igranje se je, tudi po zaslugi staršev, obeh dejavnih v zabavni industriji, zanimal od malih nog.
11. 4. 2026 | 13:42
13:14
Novice  |  Svet
TURIZEM

Turisti spreminjajo načrte zaradi vojne, ena evropska destinacija beleži ogromen porast

Močno naj bi se povečale iskalne poizvedbe za številne priljubljene destinacije.
11. 4. 2026 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJATELJICI

Vika Potočnik in Huiqin Wang: zgodba o prijateljstvu in umetnosti (Suzy)

Nekdanja poslanka, županja, direktorica, zdaj pa zelo aktivna upokojenka, ki se posveča kiparjenju in slikanju, je v življenju spoznala veliko zanimivih ljudi. Med njimi še posebno rada izpostavi kitajsko umetnico, s katero sta se spoznali med njenim županovanjem v Ljubljani.
11. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
