Zoran Stevanović iskreno o svoji novi realnosti: »Žal mi je varnostnikov ...« (VIDEO)

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v podkastu Info360 spregovoril o manj znani plati svoje nove funkcije. Med drugim je razkril, kako se je od prevzema položaja spremenilo njegovo zasebno življenje in kako novo realnost doživljajo njegovi najbližji.

Na vprašanje, kako njegovo novo vlogo dojemajo žena in trije otroci, je odgovoril, da je življenje danes precej drugačno kot nekoč. »Predvsem meni, ki sem načeloma res hiperaktiven človek. Absolutno spoštujem svojo trenutno funkcijo in bom dal vse od sebe, da dokažem celi javnosti in pa sami državi, da jo zares spoštujem. Je pa dejstvo, da je zasebnost v tem trenutku pri meni pozabljen termin,« je povedal.

Kot predsednik državnega zbora je tudi varovana oseba, kar pomeni, da ga spremljajo varnostniki. Prav to pa je zanj ena večjih sprememb, na katero se še vedno privaja. Čeprav se zaveda, da gre za del funkcije, priznava, da mu je zaradi življenjskega sloga pogosto neprijetno. »Žal mi je varnostnikov, ker se morajo prilagajati mojemu načinu življenja,« je dejal. Stevanović, ki je znan po hitrem tempu in številnih aktivnostih, namreč dan začenja zelo zgodaj, varnostniki pa mu morajo slediti ves čas. »Prisotni so tudi ob mojem vstajanju, ob mojem športanju in ob vseh ostalih aktivnostih in jih zaradi tega še bolj cenim,« je dodal.