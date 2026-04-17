Župan David Klobasa skesano: »Morda je bilo to leto kazen«

Skoraj leto dni potem, ko so ga policisti ujeli vinjenega za volanom, se je župan Svete Trojice David Klobasa vrnil na ceste. Spomnimo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola je izgubil vozniško dovoljenje in mu je bilo zaseženo vozilo. V izdihanem zraku so mu izmerili 0,32 mg/l alkohola, zaradi česar je bil zoper njega vložen obdolžilni predlog.

Na družbenem omrežju je Klobasa zdaj pojasnil, da je te dni opravil zdravstveni pregled, danes pa že sedi na prvih urah teoretičnega dela vozniškega izpita CPP in se zaveda posledic vožnje pod vplivom alkohola. Po dvajsetih letih ponovno odpira knjige, posluša pravila in razmišlja o osnovah.

»Po dvajsetih letih znova odpiram knjige, poslušam pravila, razmišljam o osnovah. In zanimivo, v meni se prebuja isti občutek kot takrat, ko sem bil star osemnajst let. Tista posebna mešanica vznemirjenja, pričakovanja in spoštovanja. A danes je drugače. Danes ne grem po vozniško dovoljenje kot mlad fant, ki komaj čaka svobodo. Danes grem ponj kot človek, ki razume njeno ceno. Kot nekdo, ki ve, da volan ni samo orodje premikanja, ampak odgovornost do sebe in vseh drugih na cesti.«

Svojo napako priznava, in kot dodaja, izguba vozniškega dovoljenja ni bila zgolj administrativni ukrep, ampak »lekcija, ena tistih, ki te postavi pred ogledalo. Naučil sem se, da svoboda ni samoumevna, da privilegij vožnje ni pravica, ampak odgovornost.«

»Morda je bilo to leto kazni«

»Morda je bilo to leto kazen,« pravi. Ne le, da ga je »finančno stala veliko, moralno še več, duševno največ,« je zapisal, a se je zdaj po letu dni, kot kaže, simbolično odločil, »da danes začenja znova. Ne kot ponovitev preteklosti, ampak kot njena nadgradnja.«

Zanj je bilo to leto, leto »tišine, razmisleka in posledic«, spoznal pa je, »da svoboda ni samoumevna. Da privilegij vožnje ni pravica, ampak odgovornost. Da vsaka odločitev, tudi tista, ki se zdi majhna in nepomembna, nosi svojo težo. In da življenje vedno izstavi račun, prej ali slej.«

Po dogodku je Klobasa lani na družbenem omrežju Facebook sporočil, da je zaradi osebne napake začasno ostal brez vozniškega dovoljenja in da to sprejema in obžaluje. »Vozilo bo do nadaljnjega upravljal šofer, ostajam pa stoodstotno predan svojemu delu, le da zdaj z več notranje discipline,« je zapisal Klobasa, ki je župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah od leta 2018. V državnem svetu je predstavnik lokalnih interesov.