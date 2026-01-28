Župan Janković razkril, kje najraje preživlja dopust (VIDEO)

Zoran Janković je znan kot deloholik, ki se redko ustavi, vedno pa si vzame čas in meščanom prisluhne, četudi ga ustavijo na ulici med nedeljskim prehodom. Kako zelo rad ima svoje mesto, pa je jasno tudi po odgovoru, ki ga je dal enemu od sledilcev na družabnem omrežju, ki ga je vprašal, kaj počne v prostem času in ali sploh ima kaj prostega časa. »Moje življenje je zelo preprosto,« je dejal župan Janković, ki je razkril, da je imel lani v celem letu le šest dni dopusta. To bi se večini zdelo bistveno premalo časa, da si odpočijejo od vsakodnevnih obveznosti, še posebej delovnih, a Janković pravi, da je bilo to zanj vrhunsko. Ker rad počne, kar počne, in rad je tam, kjer je.

»Vsak dan sem med ljudmi, vsak dan sem na terenu,« pravi. In ko si le privošči tistih nekaj prostih dni na leto, šest bi pomenilo, da je prost le en dan na vsaka dva meseca, kam se odpravi, da si napolni baterije? Na nobeno eksotično lokacijo je ne mahne, niti na morje ne, najraje je na Golovcu, ljubljanskem hribu, priljubljenem med sprehajalci, tekači in drugimi ljubitelji gibanja v naravi. »Ne igram golfa, nimam vikenda, nimam jadrnice, tako da res živim takšno življenje, ki ga ljubim, saj uživam biti med ljudmi,« je dejal župan, ki se zaveda, da se bo njegov način življenja in preživljanja prostega časa morda mnogim zdel dolgočasen, a njega dela srečnega. »Moje življenje je to, kar se dogaja v mestu, živeti skupaj z meščankami, meščani, s sodelavkami, sodelavci,«je zaključil Janković, ki je prav na novega leta dan dopolnil 73 let.