ODGOVORIL SLEDILCU

Župan Janković razkril, kje najraje preživlja dopust (VIDEO)

Ne boste verjeli, koliko dni dopusta si je privoščil lani.
Zoran Janković je njaraje med ljudmi. FOTO: Jože Suhadolnik
Zoran Janković je njaraje med ljudmi. FOTO: Jože Suhadolnik
S. N.
 28. 1. 2026 | 19:39
1:48
Zoran Janković je znan kot deloholik, ki se redko ustavi, vedno pa si vzame čas in meščanom prisluhne, četudi ga ustavijo na ulici med nedeljskim prehodom. Kako zelo rad ima svoje mesto, pa je jasno tudi po odgovoru, ki ga je dal enemu od sledilcev na družabnem omrežju, ki ga je vprašal, kaj počne v prostem času in ali sploh ima kaj prostega časa. »Moje življenje je zelo preprosto,« je dejal župan Janković, ki je razkril, da je imel lani v celem letu le šest dni dopusta. To bi se večini zdelo bistveno premalo časa, da si odpočijejo od vsakodnevnih obveznosti, še posebej delovnih, a Janković pravi, da je bilo to zanj vrhunsko. Ker rad počne, kar počne, in rad je tam, kjer je.

»Vsak dan sem med ljudmi, vsak dan sem na terenu,« pravi. In ko si le privošči tistih nekaj prostih dni na leto, šest bi pomenilo, da je prost le en dan na vsaka dva meseca, kam se odpravi, da si napolni baterije? Na nobeno eksotično lokacijo je ne mahne, niti na morje ne, najraje je na Golovcu, ljubljanskem hribu, priljubljenem med sprehajalci, tekači in drugimi ljubitelji gibanja v naravi. »Ne igram golfa, nimam vikenda, nimam jadrnice, tako da res živim takšno življenje, ki ga ljubim, saj uživam biti med ljudmi,« je dejal župan, ki se zaveda, da se bo njegov način življenja in preživljanja prostega časa morda mnogim zdel dolgočasen, a njega dela srečnega. »Moje življenje je to, kar se dogaja v mestu, živeti skupaj z meščankami, meščani, s sodelavkami, sodelavci,«je zaključil Janković, ki je prav na novega leta dan dopolnil 73 let.

PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
