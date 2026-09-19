Zvezdano Mlakar javno zasuli z žaljivkami: »Včasih pozabimo, da je za vsako objavo le človek« (FOTO)

Igralka in televizijska voditeljica Zvezdana Mlakar se je po javni objavi svojega stališča do prihajajočega referenduma znašla pod plazom žaljivih komentarjev. Na družbenih omrežjih so se pod njenimi objavami pojavili zapisi, v katerih jo uporabniki med drugim označujejo za »neumno kravo« in »čarovnico«, nekateri pa so posegli tudi po žaljivkah na račun njenega videza.

Na dogajanje je opozoril Inštitut 8. marec, kjer so objavili več posnetkov komentarjev, ki so bili namenjeni Zvezdani. Kot so zapisali, je razlog za množico negativnih odzivov video, v katerem je javno predstavila svoje stališče do referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. »Včasih pozabimo, da je za vsako objavo le človek. Človek, ki bere komentarje, jih doživlja in mora naslednje jutro kljub vsemu nadaljevati svoj dan,« so zapisali pri inštitutu ter dodali, da so lahko takšni odzivi za posameznika tudi zastrašujoči.

Namesto argumentov osebne žaljivke

Iz objavljenih posnetkov je razvidno, da del komentarjev sploh ne naslavlja vsebine njenega stališča. Eden od uporabnikov jo je označil za »kravo neumno«, drugi za »čarovnico«, tretji pa je zapisal žaljiv komentar na račun njenega videza. Pri Inštitutu 8. marec so ob tem poudarili, da je Zvezdana svoje mnenje izrazila javno in da se z njenim stališčem ni treba strinjati, osebne žalitve pa so nekaj drugega. Po njihovih besedah lahko množični napadi vplivajo tudi na ljudi, ki so sicer vajeni javnega nastopanja.

»Tudi ljudje, ki vedo, da se borijo za pravo stvar, se lahko začnejo po takih komentarjih počutiti prestrašeno. Nekateri se lahko začnejo spraševati, ali bi morali nehati javno govoriti ali se preprosto umakniti,« so zapisali. Sledilce so zato pozvali, naj Zvezdani pod njihovo objavo pustijo prijazno sporočilo in ji pokažejo, da »ni sama«. Zvezdana se je vključila v javno razpravo pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Volivci bodo odločali, ali naj se novela, ki jo je državni zbor sprejel maja, uveljavi.