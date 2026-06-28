Zvezdnica serije Nemirna kri dobila novo televizijsko vlogo: gledalci jo bodo spoznali v povsem drugačni luči (FOTO)

Ondina Kerec, ki je gledalce navdušila kot Lucija Jerman v priljubljeni seriji Nemirna kri, se podaja v nov televizijski projekt. Igralka in radijska voditeljica bo poleti skupaj s partnerjem, stand-up komikom Dinom Kapetanovićem, prevzela tudi voditeljsko vlogo. Na RTV Slovenija bosta vodila novo oddajo Poletna avantura, ki bo premierno na sporedu 11. julija.

Za Ondino je to obdobje novih poklicnih izzivov. Gledalci jo bodo jeseni znova spremljali v nadaljevanju priljubljene serije, v pogovoru za Nedeljske novice pa je pred časom povedala, da je bila druga sezona zanjo igralsko precej zahtevnejša, saj se njen lik znajde v veliko bolj čustveno intenzivnih okoliščinah. Lucijo opisuje kot samozavestno, nepredvidljivo in impulzivno žensko, ki pogosto prestopi mejo, a kljub temu verjame, da v svojem bistvu ni slaba oseba.

Preden se bo vrnila na POP TV, pa jo čaka povsem drugačna televizijska izkušnja. V oddaji Poletna avantura bosta z Dinom obiskovala različne slovenske kraje, se preizkušala v izzivih, odkrivala lokalne posebnosti in se družila z domačini. Oddaja bo temeljila na sproščenem raziskovanju Slovenije, pri čemer ne bo manjkalo humorja, spontanih trenutkov in prijateljskega tekmovanja.