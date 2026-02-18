  • Delo d.o.o.
SKUPAJ NA BELIH STRMINAH

Zvezdnika na belih strminah: ko se srečata košarkarska velikana Gogi in Rašo omrežja ponorijo

Od NBA parketov do smučarskih strmin – legendarna naveza znova skupaj.
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 18. 2. 2026 | 17:20
A+A-

Ko se na zasneženih strminah pojavita dve legendi slovenske košarke, družbena omrežja ponorijo. Prav to se je zgodilo, ko je Goran Dragić na Instagramu objavil fotografijo s smučanja v avstrijski zvezni deželi Salzburg, kjer mu je družbo delal še en slovenski košarkarski velikan – Rašo Nesterović. Objava je hitro sprožila val navdušenja med navijači, ki so z veseljem videli, da sta nekdanja reprezentančna soigralca še vedno tesno povezana tudi po koncu profesionalnih karier. 

Dragić in Nesterović se poznata že iz reprezentančnih akcij v 2000-ih letih, ko sta skupaj branila barve Slovenije na velikih tekmovanjih. Generacijsko sicer ne sodita povsem skupaj, vendar ju povezuje dolgoletno spoštovanje, reprezentančne izkušnje in skupni projekti po koncu kariere. V zadnjih letih se oba pojavljata na košarkarskih dogodkih, promocijah športa in družbenih srečanjih, pogosto pa poudarjata pomen mentorstva mlajšim generacijam.

Fotografija dveh slovenskih košarkarskih ikon na zimskem oddihu ni le sproščen utrinek iz zasebnega življenja – za številne navijače predstavlja simbol generacije, ki je slovensko košarko postavila na svetovni zemljevid. Dragić in Nesterović ostajata pomembni imeni slovenske košarke tudi po koncu aktivnega igranja, njuno prijateljstvo pa dokazuje, da športne vezi pogosto trajajo vse življenje.

