Zvone Šeruga ob 70. rojstnem dnevu: »Hvala ti, življenje! Res prijazno si bilo do mene« (FOTO)

Eden naših najbolj znanih popotnikov ter priznanih fotografov in potopiscev je dopolnil častitljivih 70 let. Ali je to danes ali je bilo morda že včeraj, ne ve, je zapisal v hudomušnem zapisu, s katerim je Zvone Šeruga pospremil nabor fotografij z življenjskimi prelomnicami. Njegova mama je menda trdila, da je na svet prijokal 18. maja, v dokumentih pa je naveden današnji datum. Prav tako ne ve, ob kateri uri je prišel na svet. »Pojma nimam, kmečka roba sem, rojen v domači hiši in očitno je bila dolga očetova pot med gostilnami do krajevnega urada v Brusnicah. Pri meni se je izgubil en dan, pri bratu celo dva,« je orisal nekdanji običaj, ki so se ga držali moški, ko so postali očetje. Na naraščaj je bilo pač treba nazdraviti.

In tako kot Zvone Šeruga ni običajen Slovenec, niti običajen upokojenec, tudi svoja leta doživlja in sprejema za koga morda neobičajen način. Ne tarna nad njimi, temveč je nanje ponosen: »Mnogi jih ne dočakajo. Drugi obždijo v čakanju na konec, tretji … saj vem, obstajajo fanatiki, ki še vedno tečejo maratone in poleg njih popolni norci, ki v mojih letih rinejo na Mont Everest … o Bog, bodi zahvaljen za pamet! Minila so leta, ko sem se dokazoval z neumnostmi in s predrznostmi, ki jih danes nikakor ne bi želel ponavljati. Spotoma pa sem dočakal zmerno porcijo modrosti in z njo tudi bogastva – ker vem, da imam dovolj! In ker verjamem, da sem življenje izkoristil (skorajda) do dna.«

»Ne boli me ob dejstvu, da sedem desetletij ZA mano pomeni le še desetletje, morda dva PRED mano. Ali morda celo dan ali dva … drobiž in ostanki, skratka! In resno mislim: najlepših je bilo zadnjih sedemdeset let! Idilično otroštvo med kravami pod Gorjanci. Študentska leta in prva, zatem vse daljša potovanja. Romana, nove celine, zatem družina in dva otroka, oba uspešna v svojih življenjih. Z nikomer na tem svetu nisem zares skregan, dva vnuka sta mi darilo nebes, skupaj z njima pa tudi prijetni občutek, ko se z mojo drago stisneva in dokončno razumem tisti južni rek: 'Ajde, da ostanemo zajedno',« je na splet izlil srce svetovni popotnik, ki dodaja, da ne bi spremenil prav nič. »Bi pa vseeno vsaj namignil: naj traja! A tudi, če ta ponižna prošnja ne bo uslišana, lahko že danes z vso mirnostjo rečem: hvala ti, življenje! Res prijazno si bilo do mene,« je zaključil ganljivi zapis slavljenec, ki je s svojimi besedami mnogim segel v srce. Vse najboljše in naj traja, mu seveda želimo tudi v našem uredništvu.