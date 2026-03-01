2nite z novim singlom in prvim koncertom s spremljevalnim bandom

Mladi avtor 2nite, ki se je v zadnjih letih uveljavil z iskrenimi in čustveno ranljivimi pop skladbami, stopa v novo ustvarjalno obdobje. Z novim singlom Vem da napoveduje prihajajoči prvenec, hkrati pa tudi prvi koncert s spremljevalnim bandom. Ta bo 20. marca 2026 v ljubljanskem lokalu Zorica, kjer bo njegova glasba prvič zaživela v koncertni, razširjeni obliki. Nova skladba nadaljuje njegovo dosedanjo izrazno pot, zaznamovano z raziskovanjem temnejših plati odnosov in čustvene intime. Tokrat se ne ustavi zgolj pri zgodbi o izgubi drugega, temveč poseže tudi v občutek izgubljenosti znotraj samega sebe.

Skladba zvočno ostaja zvesta minimalistični, intimni atmosferi, značilni za bedroom pop, vendar se postopno razvija in stopnjuje v izrazitejšo čustveno dinamiko. Vizualno podobo novega singla dopolnjuje videospot, v katerem minimalistična estetika ustvarja celostno izkušnjo, kjer se zvok in slika dopolnjujeta v enoten umetniški izraz.

2nite svojo intimno bedroom pop estetiko prvič prenaša v koncertno izkušnjo.

V Zorici bo 2nite ob spremljavi Aljaža Pečaka na kitari, Ane Toličič na bobnih in Roka Ljubiča na basu premierno predstavil svoje dosedanje skladbe v bolj surovi in energični izvedbi.