Nastop priljubljenega bosansko-hercegovskega pevca Dina Merlina je v Splitu sprožil burno razpravo. Več kot 11.000 ljudi je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo, da bi denar, predviden za njegov koncert, raje namenili nakupu prepotrebne medicinske naprave za splitsko bolnišnico.

Za nastop 300.000 evrov?

Pevec naj bi 30. decembra nastopil v okviru letošnjega adventnega programa, toda napovedani koncert je naletel na nasprotovanje dela javnosti. Razlog? V javnosti se je pojavila informacija, da naj bi Merlin za nastop prejel kar 300.000 evrov. To je spodbudilo peticijo, katere podpisniki zahtevajo, da bi denar namesto za koncert namenili nakupu naprave PET/CT za splitsko bolnišnico.

Peticijo je v nekaj dneh podpisalo že več kot 11.000 ljudi, s čimer so pobudniki presegli prvotni cilj 10.000 podpisov.

Mestne oblasti razkrile drugačno številko

Na burno razpravo so se že odzvale tudi splitske mestne oblasti. Zatrjujejo, da so informacije o pevčevem honorarju napačne. Po njihovih navedbah znaša Merlinov bruto avtorski honorar 140.000 evrov, torej manj kot polovico zneska, ki se je pojavil v javnosti. Del stroškov nastopa bodo po njihovih zagotovilih pokrili s sponzorskimi sredstvi, pogodbe s pevcem pa še niso podpisali. Pojasnili so tudi, da preostali del predvidenega zneska predstavljajo stroški produkcije in tehnične opreme, ki jo bodo uporabljali na obeh koncertih, 30. in 31. decembra.

Bolnišnica potrebuje napravo, vredno tri milijone evrov

Pobudniki peticije, katerih identiteta za zdaj ni znana, zahtevajo odpoved Merlinovega koncerta in preusmeritev denarja v nakup diagnostične naprave PET/CT. Splitska bolnišnica namreč v javnem zdravstvenem sistemu še nima lastne takšne naprave. Diagnostične preiskave zato opravljajo v zasebni ustanovi, s katero so podaljšali sodelovanje do nakupa lastne opreme. Mestne oblasti pa poudarjajo, da je naprava bistveno dražja od pevčevega honorarja. »Kolikor nam je znano, je naprava PET/CT, omenjena v peticiji, vredna približno tri milijone evrov, njen nakup za splitski klinični bolnišnični center pa bo v celoti financiralo ministrstvo za zdravstvo,« so sporočili. Nakup naprave so sicer že napovedali tudi hrvaško ministrstvo za zdravstvo, vlada in vodstvo bolnišnice.

V Splitu vztrajajo pri koncertu

Mestne oblasti pojasnjujejo, da želijo z letošnjim adventnim programom Spličanom ponuditi dovolj privlačne dogodke, da bodo praznike preživeli doma, hkrati pa v mesto privabiti obiskovalce. Peticija je naslovljena na splitskega župana Tomislava Šuto, njeni pobudniki pa kljub pojasnilom mestnih oblasti zahtevajo odpoved koncerta. Ali bo Dino Merlin 30. decembra vendarle nastopil v Splitu, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Pogodba namreč še ni podpisana, peticija pa je že presegla zastavljeni cilj.