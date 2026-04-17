40 let Borisove glasbe: jubilejno leto kariere začenja s koncertom v Beogradu

Eden najbolj prepoznavnih glasbenikov hrvaške pop scene z območja nekdanje Jugoslavije, Boris Novković, letos zaznamuje štiri desetletja nadvse uspešne glasbene poti. Rodil se je na božič, 25. decembra 1967, v Sarajevu, kot pravi začetek njegove kariere pa velja album Kuda idu izgubljene djevojke, izdan leta 1986.

Z njim je hitro pritegnil veliko pozornosti in ga prodal v več kot 100.000 izvodih. Že leto pozneje je sledil album Jači od sudbine, s katerim je utrdil svoj položaj med vodilnimi pop izvajalci. V 40 letih kariere je ustvaril številne uspešnice, med njegovimi najbolj znanimi so Kuda idu izgubljene djevojke (Tamara), Dok svira radio, Daleko, Prodala me ti, Ko sam bez tebe, Da te ne volim in U dobru i zlu.

Borisa Novkovića lahko pogosto poslušamo tudi pri nas, na fotografiji v Veliki Polani. FOTO: Oste Bakal

Na koncertu v slovenskem Jeruzalemu FOTO: Oste Bakal

Njegovo ime je povezano tudi z evrovizijskim odrom, leta 2005 je nastopil s pesmijo Vukovi umiru sami in se uvrstil v finale, leto pozneje pa je kot avtor glasbe sodeloval pri pesmi Moja štikla, ki jo je zapela Severina.

Ob 40-letnici kariere pripravlja vrsto posebnih projektov in koncertov. Najodmevnejši dogodek bo že naslednji teden, ko bo v četrtek, 23. aprila, nastopil v Sava Centru v Beogradu. Na velikem jubilejnem koncertu bo lahko občinstvo prisluhnilo izboru njegovih največjih uspešnic – od zgodnjih hitov iz 80. let do pesmi, ki so zaznamovale kasnejša obdobja njegove kariere. Boris Novković napoveduje večer nostalgije, emocij in pesmi, ki so spremljale več generacij poslušalcev.

Boris ostaja aktiven tudi diskografsko. Lani je izdal album Zbog nas, na katerem je devet novih skladb, med njimi Ko te ljubi ove noći, Ni korak dva in Nesanica, leta 2021 pa ploščo Gori ulica z 12 pesmi, od katerih je najbolj odmevala Pun mjesec, ti i ja. Vmes je izdal več singlov ter sodeloval pri duetih, med drugim pri pesmi S one strane ljubavi z Ano Stanić.

Boris Novković prihaja iz glasbene družine, njegov oče Đorđe Novković je bil eden najpomembnejših avtorjev pop glasbe na območju nekdanje skupne države, kar je pomembno zaznamovalo tudi njegovo glasbeno pot. Odlični pevec zelo rad nastopa tudi v Sloveniji, nazadnje smo ga srečali na Jeruzalemu v Prlekiji in na Pomurskem poletnem festivalu v Veliki Polani v Prekmurju.