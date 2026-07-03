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Abraham legendarnega Rock Otočca: obudili košček raja, ki je zaznamoval generacije (FOTO)

Franci Kek ob razstavi napoveduje še veliko knjigo o festivalu.
Mešalna miza iz obdobja prvega Rock Otočca po njegovi obuditvi leta 1997, skrajno levo kustos Matej Rifelj. FOTO: Drago Perko

Mešalna miza iz obdobja prvega Rock Otočca po njegovi obuditvi leta 1997, skrajno levo kustos Matej Rifelj. FOTO: Drago Perko

Franci Kek se je po prizorišču vozil s svojim legendarnim mopedom. FOTO: Boštjan Pucelj

Franci Kek se je po prizorišču vozil s svojim legendarnim mopedom. FOTO: Boštjan Pucelj

Kekova žena Mateja je na ogled postavila knjigo, ki se bo verjetno tiskala na Kitajskem. FOTO: Drago Perko

Kekova žena Mateja je na ogled postavila knjigo, ki se bo verjetno tiskala na Kitajskem. FOTO: Drago Perko

Izgubljeno na Rock Otočcu FOTO: Drago Perko

Izgubljeno na Rock Otočcu FOTO: Drago Perko

Legende, ki so leta 1976 začele rockersko zgodbo. FOTO: Drago Perko

Legende, ki so leta 1976 začele rockersko zgodbo. FOTO: Drago Perko

Tako kot piše: nikoli dolgčas. FOTO: Drago Perko

Tako kot piše: nikoli dolgčas. FOTO: Drago Perko

Na Triglav in na Rock Otočec FOTO: Drago Perko

Na Triglav in na Rock Otočec FOTO: Drago Perko

Bogata razstava bo na ogled do 8. februarja 2027. FOTO: Boštjan Pucelj

Bogata razstava bo na ogled do 8. februarja 2027. FOTO: Boštjan Pucelj

Direktorica Jasna Dokl Osolnik, župan Novega mesta Gregor Macedoni in Franci Kek na odprtju razstave FOTO: Boštjan Pucelj

Direktorica Jasna Dokl Osolnik, župan Novega mesta Gregor Macedoni in Franci Kek na odprtju razstave FOTO: Boštjan Pucelj

Mešalna miza iz obdobja prvega Rock Otočca po njegovi obuditvi leta 1997, skrajno levo kustos Matej Rifelj. FOTO: Drago Perko
Franci Kek se je po prizorišču vozil s svojim legendarnim mopedom. FOTO: Boštjan Pucelj
Kekova žena Mateja je na ogled postavila knjigo, ki se bo verjetno tiskala na Kitajskem. FOTO: Drago Perko
Izgubljeno na Rock Otočcu FOTO: Drago Perko
Legende, ki so leta 1976 začele rockersko zgodbo. FOTO: Drago Perko
Tako kot piše: nikoli dolgčas. FOTO: Drago Perko
Na Triglav in na Rock Otočec FOTO: Drago Perko
Bogata razstava bo na ogled do 8. februarja 2027. FOTO: Boštjan Pucelj
Direktorica Jasna Dokl Osolnik, župan Novega mesta Gregor Macedoni in Franci Kek na odprtju razstave FOTO: Boštjan Pucelj
Drago Perko
 3. 7. 2026 | 03:40
8:03
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»Pobuda je prišla od župana Gregorja Macedonija. Prav spomnim se, kako mi je predlagal, naj se oglasim v Dolenjskem muzeju in jih pobaram, ali bi pripravili razstavo. Sam se takrat na to nisem spomnil,« je Franci Kek, ki je z Marjanom Pirnarjem pred 29 leti obudil Rock Otočec, v svojem slogu pojasnil, kako se je rodila zamisel, da bi ob 50-letnici prvega festivala zbrali spomine nanj. V razstavi in knjigi. Pa jim je lepo uspelo. Župan je dal idejo, Kek je potrkal na vrata Dolenjskega muzeja, direktorica Jasna Dokl Osolnik je bila za, v prvo bojno linijo pa je postavila izkušenega kustosa razstave Mateja Riflja. Pomembno vlogo pri postavitvi je odigrala tudi soavtorica razstave Mateja Panter. Festival, ki je vzgajal dolenjsko in slovensko mladino, ima bogato zgodovino. Prvo izvedbo so leta 1976 pod okriljem ZSMS pripravili novomeški ljubitelji rock glasbe Drago Vovk, Janko Hrovat, Jože Tisu - Long, Vlado Magnik, Brane Petrović, Tone Novak, Stane Sušnik, Franci Košiček, Dušan Pezelj - Dule

Tudi nastop Andreja Šifrerja

Na Triglav in na Rock Otočec FOTO: Drago Perko
Na Triglav in na Rock Otočec FOTO: Drago Perko
»Ko sem se vrnil s služenja vojaškega roka, sem malo potoval po Evropi in bil tudi v Montreuxu, na enem največjih evropskih festivalov jazza, bluesa in podobne glasbe. Tam sem bil deset dni, marsikaj sem videl in spoznal, potem pa sem si rekel, da bi morali nekaj takega narediti tudi pri nas. Takrat je bilo veliko pozitivne energije in ljudi, ki so bili pripravljeni pomagati. Sam sem delal program, velik del izvajalcev pa mi je uredil Stane Sušnik, ker je poznal nastopajoče in glasbeno sceno. Tudi Andreja Šifrerja je pripeljal, prej ga ni nihče poznal,« se Drago Vovk, eden od članov pionirske organizacijske ekipe, spominja začetkov. V Novem mestu niso imeli primerne lokacije, zato so se odločili za Otočec. »Ime sem si pa jaz izmislil. Oblikoval sem plakat in vstopnice. Čakal sem na tisk, imena pa še nismo imeli. Potem sem predlagal, naj bo Rock Otočec,« Dušan Pezelj razkrije, kako se je rodilo ime festivala. Festival so leta 1983 znova organizirali ZSMS in Andrej Voglar. Po 14-letnem premoru je Rock Otočec obudil Franci Kek ter postal sinonim festivala pod Gorjanci. S prijateljem Marjanom Pirnarjem se je začel leta 1995 ukvarjati z ozvočenjem prireditev, leto pozneje sta sodelovala na festivalu Zgaga v Spodnjem Hotiču pri Litiji. Ker sta že imela potrebno ozvočenje, je Kek prepoznal priložnost za vrnitev Rock Otočca. Znova so ga pripravili leta 1997. Tudi o tem se lahko prepričamo na razstavi Rock Otočec – košček raja, ki so jo pripravili v Dolenjskem muzeju.

V prostor smo postavili oder, poskrbeli za talne obloge, stene, transparente in celotno atmosfero.

»Prostor za razstavo v Dolenjskem muzeju je bilo treba spremeniti v festivalsko prizorišče, kar je bilo zelo časovno potratno. Pokriti smo morali vsak centimeter tal. V prostor smo postavili oder, poskrbeli za talne obloge, stene, transparente in celotno atmosfero. Običajno v muzeju ostane več beline, tukaj pa smo prostor skoraj povsem zapolnili. Postavljanje je trajalo približno mesec dni,« pove Matej Rifelj, ko se ozre po razstavi, ki bo v Dolenjskem muzeju na ogled do prihodnjega slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja 2027.

Pri oblikovanju knjige je imela pomembno vlogo Kekova žena Mateja Panter.

Izgubljeno na Rock Otočcu FOTO: Drago Perko
Izgubljeno na Rock Otočcu FOTO: Drago Perko
»Na njej je od 150 do 200 izvirnih predmetov. Rdeča nit so originalni plakati Rock Otočca, začenši z letom 1976. Razstava nato kronološko sledi razvoju festivala. V vitrinah so predmeti iz posameznih obdobij, v prostoru pa tudi označevalne table, majice, odrska oprema in predmeti, ki so zaznamovali posamezna leta. Poseben del predstavlja rekonstrukcija prizorišča: oder, trava, blato, povečave fotografij, ozvočenje in druga oprema. Med razstavljenimi predmeti so tudi zvočniki oziroma mešalna miza iz obdobja prvega Rock Otočca po njegovi obuditvi leta 1997, oprema pa se je uporabljala še vrsto let,« nadaljuje Rifelj. Plakati in predmeti sledijo kronologiji, na stebrih pa so predstavljene posamezne teme. Obiskovalec lahko spremlja začetke leta 1976, nadaljevanje leta 1983, obuditev leta 1997, različna prizorišča, organizacijsko ekipo, zahteve organizacije in dogajanje čez dan. Dodane so zanimivosti. Ne manjka niti legendarni Kekov Tomosov moped avtomatik, s katerim se je vozil po prizorišču. Obiskovalce pričaka digitalni dvojnik Francija Keka, ki s pomočjo umetne inteligence odgovarja na vprašanja o Rock Otočcu. Avatar črpa podatke iz knjige o festivalu in je približno 85-odstotno zanesljiv. Na koncu si lahko obiskovalci ogledajo še 17-minutni dokumentarni film s posnetki Rock Otočca iz različnih obdobij, ki ga je zmontiral Jurij Moškon.

Prihaja še knjiga

Mešalna miza iz obdobja prvega Rock Otočca po njegovi obuditvi leta 1997, skrajno levo kustos Matej Rifelj. FOTO: Drago Perko
Mešalna miza iz obdobja prvega Rock Otočca po njegovi obuditvi leta 1997, skrajno levo kustos Matej Rifelj. FOTO: Drago Perko
Številni so si razstavo že ogledali, odzivi so odlični. »Ta razstava me je še bolj utrdila v prepričanju, da je generacija, ki je takrat hodila na Rock Otočec, znova začutila, kaj je ta festival pomenil,« se je na abraham festivala ozrl Franci Kek, ki pa mu je žal, da na odprtju razstave ni imel več časa, da bi vsakemu stisnil roko in mu nameniti več časa: »Žal mi je samo, da je bilo tukaj toliko ljudi, da se nisem mogel z vsakim pogovarjati vsaj deset minut. Zdi se mi, da ima vsak svojo zgodbo, povezano z Rock Otočcem.« Lep primer je zgodba italijanskega glasbenika, ki je na Rock Otočcu prvič nastopil leta 2004. Plebs, ska-punk-reggae zasedba iz Toskane je bila povezana z italijanskim festivalom v Firencah, tam so zmagali in nato dobili možnost nastopa na Rock Otočcu. Čez nekaj let so se vrnili zelo nepričakovano. V uradnem programu jih ni bilo. Tisti večer bi moral nastopiti Edo Maajka, a je na poti v Slovenijo opazil, da mu je potekel vizum. Organizatorji so ga poskušali prek Kolpe spraviti v Slovenijo, a se je v eni od hrvaških vasi zadržal in javil, da ga ne bo. Italijani so bili že na prizorišču Rock Otočca, kjer so delovali kot terenska pihalno-tolkalna sekcija. Kek jim je povedal, da jih zvečer čaka še nastop na glavnem odru. Eden od glasbenikov, članov skupine, bobnar Marco Cali, je tisti večer spoznal Slovenko Zalo, pozneje sta se poročila in imata dva otroka. Živela sta v Firencah, zdaj pa družina prebiva v Mengšu. Seveda so prišli na odprtje razstave. To je bil in ostal Rock Otočec. Verjetno bo do bobnarja Marca romala tudi knjiga, posvečena festivalu.

Pri oblikovanju knjige je imela pomembno vlogo Kekova žena Mateja Panter, krajinska arhitektka in oblikovalka, ki ji je dala razgibano in obsežno vizualno podobo. »Gre za zelo veliko in obsežno knjigo. Ko jo razpreš, meri približno meter in dvajset v širino. Če imaš garsonjero, take knjige skoraj ne moreš imeti odprte. Kot kaže, zahtevna izvedba ne bo mogoča v Sloveniji in bližnjih državah, zato bo šla v tisk v daljne kraje. Zato tudi nekaj zamude pri izidu knjige. V njej so zbrane fotografije 85 priznanih avtorjev, besedila Francija Keka ter prispevki približno štiridesetih ljudi, ki so bili z Rock Otočcem povezani kot glasbeniki, sodelavci, organizatorji ali poznavalci.

Kekova žena Mateja je na ogled postavila knjigo, ki se bo verjetno tiskala na Kitajskem. FOTO: Drago Perko
Kekova žena Mateja je na ogled postavila knjigo, ki se bo verjetno tiskala na Kitajskem. FOTO: Drago Perko

Legende, ki so leta 1976 začele rockersko zgodbo. FOTO: Drago Perko
Legende, ki so leta 1976 začele rockersko zgodbo. FOTO: Drago Perko

Bogata razstava bo na ogled do 8. februarja 2027. FOTO: Boštjan Pucelj
Bogata razstava bo na ogled do 8. februarja 2027. FOTO: Boštjan Pucelj

Direktorica Jasna Dokl Osolnik, župan Novega mesta Gregor Macedoni in Franci Kek na odprtju razstave FOTO: Boštjan Pucelj
Direktorica Jasna Dokl Osolnik, župan Novega mesta Gregor Macedoni in Franci Kek na odprtju razstave FOTO: Boštjan Pucelj

Tako kot piše: nikoli dolgčas. FOTO: Drago Perko
Tako kot piše: nikoli dolgčas. FOTO: Drago Perko

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