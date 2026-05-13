NAGRADE BAFTA

Adolescenca velika zmagovalka nagrad bafta, ustvarjalci serije so skupaj pobrali štiri nagrade

Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah.
Owen Cooper je najmlajši prejemnik bafte. FOTO: Netflix
Ju. P.
 13. 5. 2026 | 15:15
Netflixova televizijska serija Adolescenca je velika zmagovalka podelitve nagrad bafta za televizijske dosežke. Ustvarjalci serije so osvojili štiri nagrade in tako podrli rekord. Razglasili so jo za najboljšo miniserijo, nagrajeni so bili tudi igralci v njej Stephen Graham, Owen Cooper in Christine Tremarco. Cooper je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade bafta za najboljšega stranskega igralca doslej, poroča STA. Poleg bafte je za vlogo fanta, obtoženega umora sošolke, že osvojil nagrado emmy in zlati globus. Serijo sta ustvarila Jack Thorne in Graham, režijo podpisuje Philip Barantini.

Beatli kot inspiracija

Ob prejemu nagrade na nedeljski podelitvi v londonski Royal Festival Hall se je mladi igralec poklonil britanski glasbeni zasedbi The Beatles. »Po besedah Johna Lennona ne boste ničesar dosegli, če nimate vizije, da si to predstavljate,« je dejal. »Zato mislim, da za uspeh potrebujete le tri stvari: prvič, potrebujete obsesijo, drugič, potrebujete sanje, in tretjič, potrebujete Beatle,« dejal. Graham je za vlogo Cooperjevega očeta prejel nagrado za najboljšega glavnega igralca, Tremarcova pa nagrado za najboljšo stransko igralko za vlogo njegove mame.

Stephen Graham je končno dobil nagrado. FOTO: Profimedia
Stephen Graham je končno dobil nagrado. FOTO: Profimedia

Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah. V nagovoru je mlade gledalce spodbudil, naj verjamejo, da lahko tudi sami sledijo podobni poti v igranju. »Ne kopljemo jarkov, ne rešujemo življenj, imamo pa priložnost govoriti o človeški eksistenci. Naša dolžnost je pripovedovati lepe zgodbe, in to moramo nadaljevati,« je poudaril. Svoj govor je prav tako zaključil z omembo Beatlov in njihovimi besedami, da je »vse, kar potrebujemo, ljubezen«.

Resničnostni šov Celebrity Traitors je kot najbolj gledana oddaja lanskega leta z več kot 15 milijoni gledalcev osvojil bafto za najboljši resničnostni šov, zmaga Alana Carra v njem pa je bila razglašena za najbolj nepozaben televizijski trenutek leta. Gre za edino nagrado, ki jo je izglasovalo občinstvo.

Last One Laughing, uspešnica kanala za pretočne storitve Prime Video, so razglasili za najboljšo zabavno oddajo. Komik Bob Mortimer si je za prizadevanja, da je v oddaji svojim tekmecem komikom narisal nasmeh na obraz, medtem ko je sam ostal resen, prislužil bafto za najboljšo zabavno predstavo. V kategoriji komičnih serij je Steve Coogan prejel bafto za najboljšega igralca v How Are You? It's Alan (Partridge), Katherine Parkinson pa za najboljšo igralko v Here We Go, še poroča STA.

Nekdanja kulinarična sodnica v oddaji Great British Bake Off Mary Berry je pri 91 letih prejela priznanje za življenjsko delo, častno nagrado pa so podelili tudi novinarju, televizijskemu voditelju in finančnemu strokovnjaku Martinu Lewisu.

4 nagrade je pobrala serija.

16:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA BOVŠKEM

Grozljiva prometna nesreča: po padcu motor 22-letnika obstal pod avtodomom

Motorist je utrpel veliko zlomov, s helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana.
13. 5. 2026 | 16:00
15:44
Lifestyle  |  Astro
ŽIVLJENJE BREZ GIBLJIVEGA MODUSA

Kaj se zgodi, če v naši astrološki karti ni gibljivih znamenj?

Manjkajo hitre spremembe, spontani prebliski in sposobnost prilagajanja novemu izzivu. Potrebujejo čas, da se osredotočijo na to, kar so že zgradili.
13. 5. 2026 | 15:44
15:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FINANČNO OKORIŠČANJE

Več kot tri leta skrivala smrt 86-letnice in dvigovala njen denar: mumificirano truplo našli v dnevni sobi

Oskrbnica in soseda pokojne naj bi po njeni smrti več let vzdrževala videz običajnega življenja, da bi prikrila, da je ženska umrla.
Kaja Grozina13. 5. 2026 | 15:32
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NAGRADE BAFTA

Adolescenca velika zmagovalka nagrad bafta, ustvarjalci serije so skupaj pobrali štiri nagrade

Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah.
13. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEGOBA

Vrasle dlačice: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti

Če ena od pikic, ki se po britju pojavi na koži postane večja, bolj občutljiva ali boleča, gre najverjetneje za vraslo dlačico.
13. 5. 2026 | 15:00
14:29
Bulvar  |  Glasba in film
ČISTO PRAVI ROKERJI

Šank Rock imajo po dveh odhodih že nove načrte - v skupino prihajata kar dva nova izjemna kitarista!

Slovensko rokersko sceno je zadnji teden malodane zadela kap, ko so izvedeli, da iz kultnih Šank Rockov odhaja nič manj kultni Bor Zuljan. Ko je sledil še odhod Sama Jezerška, pa je marsikdo pomislil, da se 45 let dolga zgodba tu končuje ...
13. 5. 2026 | 14:29

