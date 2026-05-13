Adolescenca velika zmagovalka nagrad bafta, ustvarjalci serije so skupaj pobrali štiri nagrade

Netflixova televizijska serija Adolescenca je velika zmagovalka podelitve nagrad bafta za televizijske dosežke. Ustvarjalci serije so osvojili štiri nagrade in tako podrli rekord. Razglasili so jo za najboljšo miniserijo, nagrajeni so bili tudi igralci v njej Stephen Graham, Owen Cooper in Christine Tremarco. Cooper je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade bafta za najboljšega stranskega igralca doslej, poroča STA. Poleg bafte je za vlogo fanta, obtoženega umora sošolke, že osvojil nagrado emmy in zlati globus. Serijo sta ustvarila Jack Thorne in Graham, režijo podpisuje Philip Barantini.

Beatli kot inspiracija

Ob prejemu nagrade na nedeljski podelitvi v londonski Royal Festival Hall se je mladi igralec poklonil britanski glasbeni zasedbi The Beatles. »Po besedah Johna Lennona ne boste ničesar dosegli, če nimate vizije, da si to predstavljate,« je dejal. »Zato mislim, da za uspeh potrebujete le tri stvari: prvič, potrebujete obsesijo, drugič, potrebujete sanje, in tretjič, potrebujete Beatle,« dejal. Graham je za vlogo Cooperjevega očeta prejel nagrado za najboljšega glavnega igralca, Tremarcova pa nagrado za najboljšo stransko igralko za vlogo njegove mame.

Stephen Graham je končno dobil nagrado. FOTO: Profimedia

Za Grahama je bila to prva bafta po sedmih nominacijah. V nagovoru je mlade gledalce spodbudil, naj verjamejo, da lahko tudi sami sledijo podobni poti v igranju. »Ne kopljemo jarkov, ne rešujemo življenj, imamo pa priložnost govoriti o človeški eksistenci. Naša dolžnost je pripovedovati lepe zgodbe, in to moramo nadaljevati,« je poudaril. Svoj govor je prav tako zaključil z omembo Beatlov in njihovimi besedami, da je »vse, kar potrebujemo, ljubezen«.

Resničnostni šov Celebrity Traitors je kot najbolj gledana oddaja lanskega leta z več kot 15 milijoni gledalcev osvojil bafto za najboljši resničnostni šov, zmaga Alana Carra v njem pa je bila razglašena za najbolj nepozaben televizijski trenutek leta. Gre za edino nagrado, ki jo je izglasovalo občinstvo.

Last One Laughing, uspešnica kanala za pretočne storitve Prime Video, so razglasili za najboljšo zabavno oddajo. Komik Bob Mortimer si je za prizadevanja, da je v oddaji svojim tekmecem komikom narisal nasmeh na obraz, medtem ko je sam ostal resen, prislužil bafto za najboljšo zabavno predstavo. V kategoriji komičnih serij je Steve Coogan prejel bafto za najboljšega igralca v How Are You? It's Alan (Partridge), Katherine Parkinson pa za najboljšo igralko v Here We Go, še poroča STA.

Nekdanja kulinarična sodnica v oddaji Great British Bake Off Mary Berry je pri 91 letih prejela priznanje za življenjsko delo, častno nagrado pa so podelili tudi novinarju, televizijskemu voditelju in finančnemu strokovnjaku Martinu Lewisu.