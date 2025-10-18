Agropopov hit Samo milijon dobil nadaljevanje, številni nad njim navdušeni (VIDEO)

Z velikim koncertom v legendarni Hali Tivoli, kjer so v preteklosti že pisali zgodovino, bo glasbena skupina Agropop v petek, 21. novembra, zaznamovala svojo 40. obletnico in priredila največjo slovensko veselico. »To bo nepozaben žur z vizualnimi in drugimi efekti, plesalkami in razširjeno glasbeno zasedbo. To bo koncert, ki bo navdušil tako tiste, ki so ob Agropopu odraščali, kot tudi novo generacijo, ki ga še nikoli ni doživela v živo. Pripravili smo šov, ki bo res paša za oči in ušesa,« pravi Aleš Klinar, glavno gonilo skupine in avtor številnih slovenskih uspešnic.

Na koncertu v Hali Tivoli se bodo spomnili pokojne Šerbi.

»Pred nami je koncert, ki ne bo samo koncert, temveč dejansko ogledalo družbe,« še dodajajo agropopovci, ki bodo del koncerta posvetili pokojni Šerbi, ki je bila ena, edina in neponovljiva. »Ona je bila ikona in obraz Agropopa, prva, na katero so ljudje ob imenu naše skupine sploh pomislili. Zato ta koncert ne bo le za nas in tiste, ki bodo tam, temveč tudi zanjo. Skozi pesmi in glasbo spomin na našo Šerbi živi naprej in vemo, da nas bo gledala z druge strani mavrice in z nami pela na ves glas,« so prepričani člani trenutne zasedbe skupine Agropop. Poleg Klinarja je od stare zasedbe v skupini le Polde Poljanšek, k sodelovanju pa so povabili Majo Bobnar - Majči (Majči Tajči), Andrejo Sonc (Migi Tvigi) ter Dejana Krajnca (Hepi Pepi).

Posneli so videospot za pesem Zapojmo, pravi Slovenci.

Agropop je bil sicer vedno nekaj več kot le glasbena skupina. Bil je gibanje, ki je v ljudi vnašalo sproščenost, veselje in narodno zavest. Delali so po občutku, brez velikih načrtov. Ljudje so jih imeli radi, ker so bili iskreni, malo nori in provokativni. Njihove pesmi so prepevali vsi, od otrok do odraslih, nastopali so na velikih odrih, veselicah, v diskotekah, pa tudi v šolah in po dvoriščih. Pred kratkim so sporočili novico, ki je razveselila predvsem tiste, ki so ob njih odraščali, in sicer da se po 25 letih vračajo na odre. V ta namen so premierno posneli videospot za pesem Zapojmo, pravi Slovenci, ki nadaljuje zgodbo njihove kultne pesmi Samo milijon, ki je že dolgo zapisana med neuradne slovenske himne. Tudi pod novo pesem se je kot avtor podpisal idejni vodja skupine Klinči, ki si najbolj želi, da bi Slovenci spet postali enotni. Agropop je vedno znal povezovati ljudi.

»Nikoli nismo bili band za fine salone, temveč za ljudi. Igrali smo tam, kjer so bili veseli ljudje, kjer se je pelo, plesalo in nazdravljalo življenju. In tudi zato smo se vrnili, ker prav tega v Sloveniji trenutno manjka. In mi si najbolj želimo, da bi pozabili na leve in desne, na zgornje in spodnje, na razlike in zamere. Dvignimo slovenske zastave, objemimo se in zapojmo skupaj,« poziva Klinči.