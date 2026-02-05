Aleksander Mežek obeležuje že 60 let ustvarjanja

V Ruski dači bo danes ob 19. uri nastopil Aleksander Mežek, ki letos zaznamuje 60-letnico svojega uspešnega delovanja v Veliki Britaniji in Sloveniji. Violino je odložil v kot po ogledu filma The Young Ones s Cliffom Richardom in njegovo skupino The Shadows. Kot najstnik je napisal svojo prvo, še danes zelo poslušano pesem Krila. Na pot prave kariere je stopil 1965. z nastopom v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Leta 1968 je v Zagrebu srečal svojega idola Cliffa Richarda in pevko njegove spremljevalne skupine The Settlers Cindy Kent, ki ga je povabila v Združeno kraljestvo.

Uspešno deluje v Veliki Britaniji in Sloveniji.

Po končani srednji šoli in odsluženem vojaškem roku je po kratki zaposlitvi v Ljubljani 1972. odšel v London na ponudbo angleške založbe Word, da za britanski in ameriški trg posname avtorski album, ki ga je predstavil tamkajšnji publiki. Po uspehu njegove prve male plošče Siva pot 1975. je njegova glasbena kariera tekla vzporedno doma in v tujini. Njegov opus zajema več kot 20 samostojnih izdaj v Sloveniji, Združenem kraljestvu, ZDA in drugod po Evropi. Vse drugo je glasbena zgodovina, ki še kar traja in o kateri bo pripovedoval med svojimi večno zimzelenimi pesmimi.