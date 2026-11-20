Priljubljena slovenska pevka Alenka Godec bo decembra poskrbela za pravo glasbeno nostalgijo. Po 16 letih namreč prihaja tretje nadaljevanje uspešne glasbene zgodbe So najlepše pesmi že napisane III., ki jo bo skupaj s svojo zasedbo predstavila na posebnem adventnem koncertu 16. decembra v Nebo Show Restaurantu. Za nastanek je poskrbela preverjena glasbena ekipa, ki je sodelovala že pri prvih dveh albumih.

Glasbena zgodba se je začela leta 2008, ko je izšel prvi album So najlepše pesmi že napisane, dve leti pozneje pa je sledilo nadaljevanje. Na prvih dveh albumih so prostor našle tudi priljubljene skladbe Življenje je lepo, Ti si moja roža skupine Videosex in Ne bom pozabil na stare čase skupine Faraoni. Tudi tretji album bo prinesel sodobne izvedbe nepozabnih melodij, ki poslušalce popeljejo v preteklost.

FOTO: Ivo Pogorelčnik

Na glasbeni sceni že 38 let

Alenka Godec velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih pevk. Svojo glasbeno pot je začela leta 1988 na Pop delavnici, kjer je nastopila s skupino Cafe in skladbo Tvoja. V 38 letih kariere je izdala 11 samostojnih albumov, kot gostujoča pevka pa sodelovala pri številnih drugih glasbenih projektih.

FOTO: Ivo Pogorelčnik

Že od začetka ostaja zvesta popu, jazzu in soulu. Nastopila je na številnih festivalih in prejela več nagrad, posebej pri srcu pa so ji priznanja za najboljšo interpretacijo. Med nepozabnimi trenutki njene kariere je tudi nastop z legendarnim jazzovskim glasbenikom Herbiejem Hancockom leta 1999 v ljubljanskih Križankah.

Občinstvo jo dobro pozna tudi z gledaliških odrov. Navduševala je kot Rosie v slovenski različici muzikala Mamma Mia!, v muzikalu Nune v akciji pa je nastopila v vlogi redovnice, sestre Vide. Skupaj s prijateljicama Simono Vodopivec Franko in Damjano Golavšek, s katerima se je povezala pri muzikalu Mamma Mia!, nastopa tudi v priljubljenem tercetu Dinamitke.