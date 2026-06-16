Alenka Godec v novo življenje obuja legendarno evrovizijsko uspešnico

Slovenska pevka Alenka Godec nadaljuje svoje poslanstvo ohranjanja domače glasbene dediščine. Tokrat predstavlja novo preobleko legendarne skladbe Brez besed, s katero je pokojna Berta Ambrož leta 1966 kot prva slovenska predstavnica zastopala Jugoslavijo na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Luksemburgu. Pesem bo vključena na prihajajoči album z naslovom So najlepše pesmi že napisane III, ki bo izšel jeseni.

Brezčasna skladba, ki jo je uglasbil Mojmir Sepe, besedilo pa je prispevala Elza Budau, ostaja ena najpomembnejših slovenskih popevk vseh časov. Na Evroviziji je dosegla odlično sedmo mesto, čez desetletja pa je postala simbol kakovostne slovenske glasbene ustvarjalnosti. Njena priljubljenost je presegla tudi državne meje, saj je bila prevedena in posneta v več jezikih, med drugim v angleščini, norveščini in danščini. Nova izvedba nastaja pod okriljem preverjene ustvarjalne ekipe, ki je sodelovala že pri prvih dveh izjemno uspešnih albumih iz serije So najlepše pesmi že napisane. Tudi tokrat je za glasbeno podobo poskrbel producent in glasbenik Jani Hace, ki je skladbi vdahnil sodobnejši zvok, ob tem pa ohranil njen značilni retro pridih.

»Vanjo sem se zaljubila na prvi posluh.«

Ideja se je rodila spontano

Alenka priznava, da izbor pesmi za tretji album ni bil preprost, čeprav slovenska glasbena zakladnica ponuja še številne zimzelene uspešnice. Ideja za Brez besed se je rodila povsem spontano med naključnim srečanjem z Janijem. »Vedno mi je bila všeč, a je nisem imela v svojem izboru. Ko sva začela razmišljati o novih priredbah, sva po srečnem naključju prišla prav do te pesmi. Jani je hitro pripravil svežo priredbo in vanjo sem se zaljubila na prvi posluh,« je povedala pevka.

Skladba Brez besed je stara 60 let.

Poseben pomen skladbi daje tudi dejstvo, da letos mineva šest desetletij od njenega nastanka. Alenka zato svojo interpretacijo vidi kot poklon ne le izjemni pesmi, temveč tudi obdobju, ki je močno zaznamovalo razvoj slovenske popularne glasbe. Pri nastanku nove različice so sodelovali številni priznani ustvarjalci. Vse instrumentalne dele je posnel Jani Hace, vokal je Alenka posnela v studiu Beartracks, za končni zvok pa je poskrbel Robi Bulešič. Videospot je režiral Gašper Sedej.

Prihajajoči album So najlepše pesmi že napisane III bo nadaljeval zgodbo izjemno uspešne glasbene zbirke. Prvi album iz leta 2008 je kar 60 tednov kraljeval na lestvici najbolje prodajanih albumov v Sloveniji, njegov naslednik pa je uspešno utrdil priljubljenost projekta. Tudi tretji del bo prinesel sodobne interpretacije nepozabnih slovenskih uspešnic in znova povezal generacije poslušalcev, ki jih druži ljubezen do kakovostne domače glasbe.