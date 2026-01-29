Alex Volasko in Robert Ficker gresta skupaj na znani festival

»Letošnji januar je zelo pester. Do zdaj sem dobil ogromno ponudb od znanih producentov, da bi snemal njihove pesmi. Eden izmed njih je Alex Volasko, s katerim se bova letos prijavila na festival Melodije morja in sonca,« pravi Robert Ficker, glasbenik, ki igra kitaro in ukulele, s skladbami, za katere velikokrat sam napiše besedila, pa se predstavlja na festivalih v naši južni soseščini. »Nedavno pa sem dal priložnost, da se predstavi širši javnosti, mladi talentirani pevki Tiyi iz Maribora, glasbenici, ki je do zdaj posnela že več svojih avtorskih skladb in glasbenih priredb.« Je velika oboževalka Severine, zato ne preseneča, da stopa po njenih stopinjah.

Alex Volasko FOTO: RENE KNAPIC

»Skupaj s Tiyo sva zapela tudi v duetu skladbo Ti si srce moje, ki jo v originalu izvajata Severina in član skupine Crvena jabuka Žera,« še pove Ficker, ki je z videoprodukcijo Videovizitka Boštjana Cerarja na hrvaški obali posnel tudi videospot. Trenutno pa se posveča snemanju nove pesmi, ki jo bosta z Alexom Volaskom letos poleti predstavila na festivalu Melodije morja in sonca 2026. »Z Volaskom sodelujem že dobrih pet let in doslej sva skupaj osvojila tudi že nekaj lepih nagrad na hrvaških festivalih, na Korčuli, Darfestu in drugje. Menim, da je napočil čas tudi za nastop pred slovenskim občinstvom,« sklene Robert Ficker.