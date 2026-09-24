Alfi Nipič pripravil mega žur (FOTO)

Če kdo v Pesnici pri Mariboru zna pripraviti pravi glasbeni praznik, je to zagotovo Alfi Nipič. Športna dvorana Osnovne šole Pesnica je minuli konec tedna ob drugi obletnici njegovega muzeja postala prizorišče velikega Alfi mega žura, na katerem ni manjkalo znanih obrazov, dobre glasbe in spominov. Še en pomembni razlog za praznovanje so imeli – legendarni pevec je pred dnevi dopolnil 82 let.

Silvestrski poljub je skladba, brez katere si številni Slovenci težko predstavljajo zadnje minute starega leta.

Na njegovo povabilo so se odzvali številni glasbeni prijatelji. Na odru so se zvrstili Tanja Žagar, Pop Design, Toti big band Maribor, Marko Vozelj, Oto Vrhovnik, Manca Izmajlova, Boris Kopitar, Andrej Šifrer, Robert Gotar, Boris Lah in Tatjana Dremelj, med gosti pa je bil tudi Peter Movrin. Različne generacije in glasbeni svetovi so se tako za en večer povezali zaradi človeka, ki je s svojimi pesmimi zaznamoval slovensko glasbeno zgodovino. Alfija pozna več generacij, Silvestrski poljub pa je skladba, brez katere si številni Slovenci težko predstavljajo zadnje minute starega leta.

V dveh letih 10.000 obiskovalcev

Pomemben del večera je bil namenjen muzeju v Jarenini, ki je pred dvema letoma zaživel v obnovljeni stavbi nekdanje šole. Stalna razstava z naslovom Ostal bom muzikant obiskovalce vodi skozi Nipičevo dolgo kariero – od glasbenih začetkov in uspehov na Popevki vesele jeseni do sodelovanja z Ansamblom bratov Avsenik, nastopov po svetu in samostojne poti. Fotografije, plakati, posnetki, odrska oblačila, priznanja in zlate plošče razkrivajo številne zgodbe iz življenja pevca, ki je z Jarenino povezan že desetletja. Prav tam je v letih 1983 in 1988 pripravil koncerta Avsenikov, s katerima so pomagali zbirati sredstva za gradnjo vodovoda in druge infrastrukture. Da zanimanje za njegovo zgodbo ne pojenja, dokazuje lep jubilej. Na prazničnem večeru so spominsko listino podelili 10.000. obiskovalcu muzeja. Alfiju, ki je tudi častni občan Občine Pesnica, so ob tem seveda voščili za 82. rojstni dan.